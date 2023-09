Samsung lance un nouveau S23 robuste, mais il n’est pas disponible pour tout le monde

Samsung propose deux nouvelles versions robustes de ses derniers smartphones, mais vous n’en aurez probablement jamais : le Galaxy S23 Tactical Edition et le Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition sont conçus et vendus uniquement aux militaires, aux premiers intervenants et à certains autres emplois physiques.

Le Galaxy S23 Tactical Edition est comme le Galaxy S23, avec un écran de 6,1 pouces mais un facteur de forme beaucoup plus fin, tandis que le Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition est comme le Galaxy S23 Plus, avec un écran plus grand de 6,6 pouces, mais robuste et capable de résister à des « conditions extrêmes ».

Les versions Tactical Edition S23 sont livrées avec :

Mode furtif, qui permet les communications hors réseau en désactivant la 4G et l’e-911 et en coupant tous les signaux radio.

Connexions uniquement aux réseaux 5G certifiés pour éviter les connexions réseau non sécurisées qui pourraient constituer des menaces pour la sécurité.

Le nouveau Hypervisor Device Manager comme couche de sécurité supplémentaire en plus du Samsung Knox standard.

La possibilité de se connecter à FirstNet, le réseau sans fil national d’AT&T pour les premiers intervenants.

Covert Lock, qui empêche les téléphones d’émettre une signature RF.

Mode vision nocturne.

Samsung a déclaré que ses téléphones Tactical Edition étaient utilisés « par toutes les branches de l’armée américaine ». En plus du personnel militaire, les dernières versions sont également disponibles pour les premiers intervenants, les UAS, les administrations routières, les travailleurs des services publics, du pétrole et du gaz, ainsi que les sociétés minières, minières et d’exploration qui « gèrent des actifs déployables critiques ».

Si l’idée d’un nouveau téléphone ultra résistant vous séduit mais que vous n’êtes pas éligible à l’édition tactique S23, vous voudrez peut-être envisager une coque de téléphone robuste pour votre téléphone Galaxy S23 ou si vous êtes un utilisateur Apple, un Coque de téléphone iPhone 15 ou iPhone 15 Pro.