Samsung lance un nouveau «Over the Horizon 2022 produit par SUGA of BTS» – Samsung Global Newsroom

Une toute nouvelle interprétation de “Over the Horizon” de SUGA des icônes pop du 21e siècle BTS est sortie aujourd’hui. “Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS” est disponible en écoute sur les réseaux sociaux de Samsung Electronics. Suite au grand succès de son premier remix chez Galaxy Unpacked de l’année dernièreSUGA a de nouveau donné une nouvelle tournure optimiste et positive au thème musical signature de Samsung “Over the Horizon” pour 2022.

Depuis le lancement du Samsung Galaxy S2 en 2011, lorsque “Over the Horizon” a fait ses débuts, Samsung a collaboré avec plusieurs artistes pour réinventer son thème musical et créer une signature sonore qui motive les gens à défier leurs limites. Mondialement connu pour sa capacité à produire des disques, SUGA est le premier artiste à remixer la chanson deux fois en plus de produire une mélodie pour les nouvelles éditions des pliables Galaxy.

L’objectif de SUGA lorsqu’il travaillait sur “Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS” était d’encourager les gens à envisager un avenir radieux et à réfléchir à l’excitation qui les attend “à l’horizon”. Par la suite, le nouveau remix est axé sur la positivité et la luminosité, et a été composé de sorte que lorsque les gens l’entendent, ils se sentent pleins d’espoir et optimistes.

Depuis ses origines en tant que sonnerie sur le thème du rock, les versions mises à jour ont mis une variété de tours uniques sur le thème original, y compris le nouvel âge, la pop orchestrale, le jazz fusion et même un tour inspiré d’un orchestre nordique. Tout comme l’écosystème Galaxy, “Over the Horizon” est constamment mis à jour pour refléter ce qui se passe dans le monde, et les partenariats noués avec des artistes invités à remixer le thème reflètent l’esprit d’ouverture et de collaboration qui sous-tend la philosophie Galaxy.

Alors que l’excitation monte pour le lancement des nouveaux pliables Galaxy, Samsung est ravi d’inviter SUGA à revenir à la table de mixage pour créer une toute nouvelle version et un clip vidéo pour ‘À l’horizon 2022 Produit par SUGA de BTS.’

En outre, ‘Over the Horizon 2022 Produit par SUGA de BTS’ sera disponible en tant que sonnerie via une prochaine mise à jour logicielle sur les appareils Galaxy.*



*La disponibilité des sonneries peut varier selon la région et le modèle.