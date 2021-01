SEOUL: Samsung Electronics Co Ltd a dévoilé jeudi le premier smartphone Galaxy S avec un stylet pour le travail à l’écran appelé S Pen, plus d’un mois avant son calendrier de sortie annuel habituel pour les modèles de son téléphone compact phare.

Les analystes ont déclaré que l’offre d’un stylet dans la série Galaxy S21 pourrait indiquer que le géant sud-coréen de la technologie fusionnera la ligne S avec son autre gamme de smartphones haut de gamme, le Note, déjà équipé d’un stylet de prise de notes. Cela pourrait libérer des ressources pour que Samsung puisse pousser sa gamme distincte de téléphones pliables haut de gamme comme des produits de masse clés plutôt que des appareils de niche.

Samsung cherche également à gagner des parts de marché après que le chinois Huawei Technologies a été frappé de sanctions américaines qui ont restreint son approvisionnement et nui aux ventes, ont déclaré des analystes.

Un lancement précoce du Galaxy S21 est une tactique susceptible de capitaliser sur les malheurs de Huawei, a déclaré Sujeong Lim, analyste de Counterpoint Research. Les nouvelles itérations de la note interviennent généralement dans la seconde moitié de l’année.

Lim a déclaré que Samsung faisait face à une concurrence intense dans la catégorie haut de gamme de la part des fournisseurs chinois au milieu de la demande croissante d’appareils pouvant être utilisés pour le travail à distance au milieu de la pandémie de coronavirus, ainsi que pour jouer comme le jeu vidéo.

Aux États-Unis, le prix du Galaxy S21 commence à 799,99 $, S21 Plus à 999,99 $ et S21 Ultra à 1199,99 $.

La série sera largement disponible à partir du 29 janvier via Samsung.com, les opérateurs et les détaillants en ligne, a déclaré Samsung.

Avec la puce de traitement la plus avancée de tous les appareils Galaxy, le S21 est compatible 5G et conçu pour la prise de vue et la visualisation de vidéos et d’images ainsi que pour le travail à l’écran. Le haut de gamme, l’Ultra – la seule version compatible avec le stylet S Pen, qui doit être acheté séparément – arbore une caméra arrière à quatre objectifs qui permet différents angles et zooms.

Samsung prévoit de proposer le stylet avec d’autres appareils, a déclaré TM Roh, responsable des communications mobiles de Samsung.

La taille de l’écran standard du S21 est de 6,2 pouces, le S21 Plus de 6,7 pouces et le S21 Ultra de 6,8 pouces, ce qui est optimal pour regarder des vidéos et des jeux. Les deux derniers sont proches de la taille des « phablets » Galaxy Note de l’année dernière – un croisement entre un téléphone et une tablette.