Samsung lance « The Wall for Virtual Production » en Europe lors de l’IBC 2023 – Samsung Global Newsroom

Deux modèles de The Wall sont désormais disponibles en Europe, renforçant ainsi le leadership de Samsung dans le domaine des studios XR de production virtuelle

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui son engagement continu envers l’avenir de la production virtuelle avec sa nouvelle série d’affichage numérique. Le Wall for Virtual Production (nom du modèle : IVC) est désormais disponible en Europe et sera exposé à l’IBC 2023, qui se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 15 au 18 septembre. Cette extension s’appuie sur sa version nord-américaine annoncée lors d’InfoComm 2023. .

« Le Mur de la production virtuelle ouvre la porte à un potentiel illimité pour les cinéastes, les producteurs et les studios en amplifiant les effets numériques, tout en rendant la création de contenu virtuel plus facile, plus rapide et plus rentable », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung électronique. « Chaque fonctionnalité a été sélectionnée avec soin pour permettre aux entreprises de tous secteurs de se lancer dans leur parcours de création de contenu virtuel avec un niveau de qualité sans précédent. »

La technologie d’affichage visuel de pointe de Samsung offre de puissantes capacités de production qui étendent la réalité. Les studios de production peuvent utiliser des murs LED ultra-larges pour créer du contenu virtuel, en les intégrant à une technologie d’effets visuels en temps réel pour réduire le temps et le coût de production de contenu. The Wall for Virtual Production est un leader dans ce type d’application et peut amplifier les projets en ajoutant des niveaux réalistes de détails, de textures, de volume et de nuances aux environnements de création de contenu virtuel. Les nouvelles options de modèle IVC, P1.68 et P2.1, incluent une plage de courbure pouvant s’étendre jusqu’à 5 800R, ce qui crée un champ de vision plus réaliste. L’écran intègre également une fonction genlock mise à jour qui maintient The Wall en ligne avec les signaux du système, de sorte qu’il n’y a pas d’images perdues ou doublées. Cette capacité, associée à la fonction améliorée de décalage de phase qui ajuste le délai entre la caméra et l’écran, garantit une image parfaite.

Pour afficher les couleurs avec autant de précision et de cohérence que possible, The Wall for Virtual Production propose des tables de recherche 3D (LUT) pour la correction des couleurs, le traitement des couleurs HDR à large gamme et l’ajustement des couleurs entre les armoires ou modules individuels. Parallèlement, le logiciel intégré Virtual Production Management (VPM) et son interface intuitive facilitent et rendent plus efficace la gestion de l’écran et garantissent la meilleure qualité d’image possible dans un environnement de production virtuelle. Le VPM est également capable de détecter et de résoudre tout problème potentiel lié aux LED.

De plus, The Wall for Virtual Production est conçu pour n’importe quel environnement de studio, quelle que soit l’ampleur de la demande en matière de construction. Que ce soit pour un studio volume ou un studio XR, The Wall for Virtual Production rend possible la production de contenus immersifs.

« Nous sommes ravis de soutenir Samsung avec le lancement passionnant de la série IVC The Wall for Virtual Production à l’IBC de cette année. Forts de notre héritage dans la création de studios de production virtuelle et de diffusion XR de pointe, nous sommes enthousiasmés par les nouveaux outils puissants qu’apporte la série IVC », a déclaré Andy Hook, directeur des solutions techniques chez White Light. « Ces outils nous donnent une énorme marge de manœuvre pour créer des environnements de production virtuels encore plus percutants et flexibles et continuer à stimuler le progrès et la transformation dans cet espace. »

Le Mur pour la production virtuelle offre des fonctionnalités haut de gamme, notamment :

Un rapport 4:9 amélioré qui offre une variété d’options d’installation, y compris la possibilité d’être suspendu ou empilé avec d’autres écrans pour maximiser les résultats dans différents environnements de production.

Un taux de rafraîchissement de 12 288 Hz qui minimise les lignes de scintillement et garantit un résultat clair, quelle que soit la caméra utilisée pendant le tournage.

Black Seal Technology+ qui offre les niveaux de noir les plus purs pour une nouvelle profondeur. Les utilisateurs bénéficieront d’un contraste inégalé, spécialement conçu pour résister à la poussière et aux particules courantes dans les environnements de production.

Traitement 20 bits pour présenter une cartographie exacte des couleurs avec une précision irréprochable et une échelle de gris linéaire précise qui montre les subtilités de chaque scène. Les utilisateurs pourront voir des textures réalistes, du volume et des détails d’ombre continus.

Les modèles P1.68 et P2.1 de The Wall for Virtual Production sont désormais disponibles dans le monde entier, y compris en Europe.