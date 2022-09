Samsung lance son propre service de carte de crédit en Inde

Samsung India a annoncé une carte de crédit en partenariat avec Axis Bank. La société offre une remise en argent de 10 % sur les achats, ainsi que d’autres avantages tels que des points de récompense envers l’institution financière, l’accès au salon de l’aéroport et une dispense de surtaxe carburant de 1 %.

Le service est divisé en deux niveaux – Signature et Infinite. Le premier a une limite de remboursement mensuelle de 2 500 INR ou 10 000 INR par an, tandis que le second est fixé à 5 000 INR et 20 000 INR. L’accord concerne tous les produits Samsung – smartphones et appareils portables intelligents, ordinateurs portables, téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, micro-ondes et autres appareils.

Il n’y a pas de montant minimum de transaction ni de limite sur les achats Samsung. Le crédit Cashback prendra jusqu’à 60 jours pour apparaître dans le profil de l’utilisateur et ne fonctionnera que sur les canaux sélectionnés.

Le PDG d’Axis Bank a révélé que le nouveau produit vise à s’étendre au-delà des 10 premières villes et à atteindre la pénétration dans les villes de niveau 2 et 3. Un dirigeant de Visa a révélé que 3 Indiens sur 4 achètent au moins un appareil électronique et dépensent environ 40 000 INR par an.

Les demandes de carte de crédit Samsung Axis seront bientôt ouvertes sur la page dédiée du site Web de Samsung India.

