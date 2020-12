Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a passé 25 ans en Inde. Pour marquer la réussite de l’entreprise de ses 25 années dans le pays, Samsung a lancé la vision #PoweringDigitalIndia qui sera animée par un nouveau programme de citoyenneté destiné aux étudiants de tout le pays, une stratégie de R&D locale actualisée avec un accent particulier sur la communauté locale des startups, et nouvelles initiatives dans les réseaux mobiles et la fabrication. Samsung a également lancé un nouveau logo pour sa nouvelle vision.

«À 25 ans, Samsung Inde est aussi jeune et dynamique que New India. Des millions de nos consommateurs, nos partenaires et employés, ont adoré Samsung au fil des ans pour faire de nous la marque de téléphones mobiles et d’électronique grand public la plus grande, la plus fiable et la plus admirée du pays. , avec presque tous les foyers en Inde ayant une touche de Samsung. Notre nouvelle vision #PoweringDigitalIndia ouvre la voie à la croissance future de l’Inde, dans laquelle Samsung restera son partenaire le plus solide « , a déclaré Ken Kang, président et PDG de Samsung Southwest Asia lors l’annonce.

Dans le cadre de la vision Powering Digital India, Samsung lancera un nouveau programme de citoyenneté centré sur les jeunes qui impliquera des étudiants en génie et des universités de tout le pays et contribuera à créer un écosystème d’innovation plus fort dans le pays. Les contours du programme seront dévoilés prochainement.

De plus, sur le front de la R&D, Samsung a actualisé sa stratégie pour l’année prochaine. Les centres de R&D de Samsung en Inde continueront de travailler sur des domaines de R&D avancés tels que la 5G, l’IA, l’IoT ainsi que sur les services cloud et adopteront une réflexion de bout en bout pour faire passer les projets de la recherche au développement jusqu’à la phase de commercialisation. En plus de cela, ils développeront l’innovation ouverte avec des startups, des étudiants et des universités pour aider à renforcer l’écosystème d’innovation et de démarrage dans le pays et également augmenter leurs capacités d’innovation internes.

Samsung planifie également de nouvelles initiatives de fabrication en Inde, contribuant à la vision du gouvernement de «Make in India» et faisant du pays un centre de fabrication et d’exportation de produits électroniques.