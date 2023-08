Samsung lance officiellement le programme One UI 6 Beta

Samsung a annoncé le lancement du programme One UI 6 Beta pour les téléphones Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. La mise à jour du micrologiciel basée sur Android 14 est désormais disponible aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud et les utilisateurs de ces régions peuvent s’inscrire à la version bêta via l’application Samsung Members.









Nouvelle interface utilisateur de paramètres rapides dans One UI 6

La société a partagé des captures d’écran de la nouvelle conception de l’interface utilisateur des paramètres rapides et d’un nouveau widget d’appareil photo qui vous permettra de choisir l’emplacement de stockage des photos avant de les capturer. Le communiqué de presse mentionne également la possibilité d’attribuer des fonds d’écran spécifiques pour différents modes et routines.

Voici la liste complète des appareils Samsung éligibles à One UI 6 une fois le développement finalisé.