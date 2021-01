Samsung lance maintenant la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour la série Galaxy S10

Samsung a lancé son déploiement de mise à jour Android 11 avec la série Samsung Galaxy S20 le mois dernier en décembre. La société a même mis à jour ses autres téléphones haut de gamme comme le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Flip et le Galaxy S20 FE par la suite. En outre, la société a même publié la version bêta ouverte de son One UI 3.0 pour le smartphone Galaxy M31 de milieu de gamme et a publié une feuille de route détaillant les autres smartphones qu’elle envisage de mettre à jour vers One UI 3.0 basé sur Android 11. Selon la feuille de route, la société apportera cette année la mise à jour Android 11 à ses anciens smartphones phares et milieu de gamme. Alors que Samsung a récemment déployé la mise à jour pour sa série Galaxy Note 10, il déploie maintenant One UI 3.0 pour la gamme Galaxy S10.

La mise à jour One UI 3.0 pour la série Samsung Galaxy S10 serait initialement déployée en Suisse. Selon les utilisateurs en Suisse qui ont commencé à recevoir la mise à jour, la mise à jour One UI 3.0 est fournie avec la version de micrologiciel G97xFXXU9ETLJ et est déployée par voie hertzienne (OTA). La mise à jour One UI est en ligne pour tous les smartphones de la série Galaxy S10, y compris le Galaxy S10, le Galaxy S10E et le Galaxy S10 +. La mise à jour apporte toutes les fonctionnalités d’Android 11 à la série Galaxy S10, ainsi que de nombreuses améliorations au skin One UI de Samsung.

Samsung est susceptible de pousser le correctif de sécurité de janvier 2021 avec la dernière mise à jour de la série Galaxy S10. Ceux qui utilisent un modèle Samsung Galaxy S10 peuvent vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres> À propos du téléphone> Mise à jour du logiciel. Actuellement, la mise à jour ne serait déployée que pour les modèles Samsung Galaxy S10 alimentés par Exynos, mais on s’attend à ce que les variantes de la série Galaxy S10 alimentées par Qualcomm Snapdragon qui sont vendues aux États-Unis et au Canada obtiennent également la mise à jour bientôt. .