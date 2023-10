Samsung lance les écouteurs antibruit Galaxy Buds FE à 100 $

Un flux constant de fuites en ligne au cours des dernières semaines a suggéré que Samsung était sur le point de lancer un nouvel ensemble d’écouteurs « abordables », les Galaxy Buds FE. Maintenant, ces têtes sont officiellement arrivées et sont disponibles à partir du 5 octobre en graphite et blanc pour 100 $.

Les nouveaux écouteurs sont dotés d’un seul pilote de 12 mm, de trois micros sur chaque écouteur et d’une suppression active du bruit. Ils semblent se charger dans un étui de la même taille et de la même forme que celui que vous obtenez actuellement avec tous les derniers Galaxy Buds de Samsung, y compris le Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds 2 Pro. Et ils ressemblent beaucoup à une version mise à jour de Les écouteurs Galaxy Buds Plus abandonnés par Samsung, qui était également livré avec un ensemble d’ailerons remplaçables qui aidaient à créer un ajustement sûr et confortable. Comme ces écouteurs, les Galaxy Buds FE sont résistants à la transpiration avec un indice de résistance à l’eau IPX2 qui protège contre les éclaboussures.

Les Galaxy Buds Plus étaient connus pour leur ajustement confortable et leur excellente autonomie. Samsung affirme que les Galaxy Buds FE ont une autonomie allant jusqu’à six heures avec la suppression du bruit activée et huit heures et demie sans celle-ci. Les Galaxy Buds Plus ont été évalués jusqu’à 11 heures.

Lire la suiteconcernant: Meilleurs écouteurs sans fil de 2023

Nous n’avons pas encore essayé les nouveaux écouteurs, mais nous devrions bientôt recevoir un échantillon d’évaluation et publierons une évaluation complète après les avoir testés.

Les écouteurs semblent se charger dans un boîtier de la même taille que celui que vous obtenez avec les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds 2 Pro. Numi Prasarn/CNET

Auparavant, les Galaxy Buds 2 étaient les écouteurs les plus abordables de Samsung. Ils coûtent 150 $, mais se vendent souvent plus près de 100 $. Nous ne verrons pas de telles réductions sur les Galaxy Buds FE tout de suite, mais cela ne me surprendrait pas de les voir réduits de 20 $ ou 30 $ pendant la saison des achats des fêtes. Même s’ils ne sonneront probablement pas aussi bien que les Galaxy Buds 2 Pro, dotés de haut-parleurs bidirectionnels (woofer de 10 mm, tweeter de 5,3 mm), les ailerons intégrés du Galaxy Buds FE devraient plaire à beaucoup de personnes qui recherchent un son sécurisé. , ajustement confortable.

Samsung a également dévoilé d’autres nouveaux appareils mobiles dans sa gamme « Fan Edition » plus abordable, notamment le Galaxy S23 FEGalaxy Tab S9 et Tab S9 Plus FE.

Spécifications clés des Samsung Galaxy Buds FE, selon Samsung