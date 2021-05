Samsung lance les défis sociaux #BespokeMyHome en Europe et aux États-Unis avec des chefs et designers vedettes – Samsung Global Newsroom

Samsung Digital Appliances annonce sa nouvelle série sociale #BespokeMyHome à Bespoke Home 2021, avec des designers et chefs étoilés décrivant comment Bespoke leur apporte l’inspiration

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa nouvelle série de défis sociaux #BespokeMyHome, invitant les participants à explorer comment Bespoke inspire leurs expériences à la maison. Les deux premiers défis de la série comprennent un défi sur le thème du design et un défi sur le thème de l’alimentation qui se tiendra cet été.

La campagne a été annoncée dans le cadre de Bespoke Home 2021, une nouvelle plate-forme virtuelle et un événement mondial pour Samsung Digital Appliances présentant les dernières innovations de la société en matière d’appareils électroménagers. Chaque défi a été présenté par des influenceurs vedettes, parlant de la façon dont les panneaux avant personnalisables et la conception modulaire des réfrigérateurs Samsung Bespoke les ont inspirés dans leur travail créatif en tant que designers ou chefs.

«La vision de Samsung Bespoke est finalement motivée par les préférences des consommateurs et les besoins en matière de style de vie. Nos conversations avec les consommateurs sont essentielles à la philosophie Bespoke », a déclaré Kanghyup Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe des ventes et du marketing, Appareils numériques, Samsung Electronics. «Cette nouvelle série de campagnes sociales sera pour nous un moyen passionnant de dialoguer avec nos clients et de découvrir comment le Bespoke les inspire. Nous commençons la série de défis avec le design et la nourriture, qui sont deux passions importantes de nos clients, et nous prévoyons de nous étendre à d’autres thèmes à l’avenir.

Défi #BespokeDesignedByYou en Europe

Le défi #BespokeDesignedByYou, qui aura lieu cet été, invitera les participants à concevoir leurs propres réfrigérateurs sur mesure et à publier leurs créations sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag. Trois gagnants recevront un réfrigérateur Samsung Bespoke portant leur design.1

Kelly Hoppen CBE, designer d’intérieur et de produits britannique primée, et Yinka Ilori, designer basée à Londres, ont lancé le défi. Chaque designer a créé un design de panneau sur mesure unique reflétant son style, puis a invité les spectateurs à partager leurs propres créations.

#BespokeDinnerParty Challenge aux États-Unis

Aux États-Unis, la #BespokeDinnerParty met les participants au défi d’explorer comment les couleurs sur mesure les inspirent en élaborant un plan sur le thème d’un dîner. Les idées peuvent inclure n’importe quel aspect d’un dîner, comme les boissons, les compositions florales, la nourriture et les assiettes. Le gagnant du défi recevra un réfrigérateur sur mesure.2

La vidéo présente les chefs Sophia Roe et Flynn McGarry.

Dans la vidéo, les deux chefs étoilés parlent de la vie sur mesure en élaborant un menu du dîner inspiré des couleurs sur mesure, comprenant des éléments comme un cocktail inspiré du champagne Rose Steel de Bespoke, et décident également des paramètres de table en utilisant des couleurs sur mesure.

Les participants au défi #BespokeMyHome peuvent publier leurs soumissions en utilisant Instagram et les hashtags #BespokeDesignedByYou et #BespokeDinnerParty. Pour plus de détails sur les défis, visitez Samsung.com ou suivez @SamsungHomeAppliances sur Instagram.

1 La disponibilité des prix peut varier selon la région. Détails sur les termes et conditions disponibles sur Samsung.com.

2 Admissibilité ouverte aux résidents des États-Unis, à l’exclusion de la Floride, de l’Alaska et d’Hawaï. Détails sur les termes et conditions disponibles sur Samsung.com.