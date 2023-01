Samsung lance les barres de son Dolby Atmos axées sur le jeu

Samsung a dévoilé trois nouvelles barres de son Dolby Atmos pour 2023 au CES, et comme pour ses nouveaux téléviseurs, l’accent est désormais mis sur les jeux.

Premièrement, la barre de son HW-G60C est une version axée sur le jeu de HW-S60 de l’année dernière, et il comprend des microphones anti-écho et un éclairage LED. Cette barre de son est conçue pour être utilisée avec un PC, même si elle devrait également fonctionner avec un téléviseur, et ses microphones isolent les voix des utilisateurs pour la fonctionnalité d’assistant virtuel et le chat en jeu. La connectivité inclut HDMI/ARC, USB et AirPlay 2.

Pendant ce temps, le nouveau HW-S800B est une barre de son Dolby Atmos qui offre un profil ultra-mince à 1,57 pouces de hauteur et 1,5 pouces de profondeur. Il s’agit d’un haut-parleur surround avant avec 3.1.2 canaux, bien que peu de choses soient connues pour le moment.

Enfin, le produit phare de Samsung pour 2023, le HW-Q990C, est une configuration à 11.1.4 canaux avec des haut-parleurs arrière dédiés et un subwoofer sans fil. Les modes sonores incluent Adaptive Sound 2.0 pour “un son clair utilisant la technologie d’optimisation du son AI” et Game Pro 2.0, qui est livré avec des préréglages pour des genres spécifiques. La barre de son comprend également Q Symphony 3.0 ainsi que SpaceFit, qui s’associent aux téléviseurs Samsung et se calibrent automatiquement, et remarquablement, permettent à l’écran lui-même d’agir comme un haut-parleur surround (ce que nous devons entendre pour le croire). Il comprend également un module de concentrateur SmartThings intégré pour se connecter à d’autres appareils Samsung intelligents.

Samsung possède depuis un certain temps sa propre installation de développement et de test en Californie, renforcer sa crédibilité audio. Pourtant, la société a beaucoup de concurrence, en particulier de la part de Vizio – les barres de son de cette société peuvent également être utilisées avec les téléviseurs Samsung et sont généralement moins chères.

Le prix et la disponibilité de ces barres de son Samsung et d’autres 2023 n’ont pas encore été annoncés.