Samsung lance le programme bêta ouvert One UI 5 pour la série Galaxy S22 – Samsung Global Newsroom

Les participants peuvent essayer la nouvelle interface utilisateur et les fonctionnalités personnalisables avant la sortie officielle

Samsung Électronique a lancé aujourd’hui son programme bêta ouvert One UI 5 qui sera initialement disponible sur la série Galaxy S22 (Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra) aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud, avec des sorties dans d’autres régions prévues au cours des prochains mois. One UI 5 apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités de personnalisation, de sécurité et d’accessibilité dans le cadre de l’engagement continu de Samsung à offrir les dernières expériences mobiles au plus grand nombre d’utilisateurs possible.

“Nous savons que nos utilisateurs recherchent la possibilité de créer leur propre expérience mobile individuelle et nous cherchons constamment à améliorer One UI pour donner aux gens un plus grand contrôle et plus d’options», déclare Janghyun Yoon, vice-président exécutif et responsable de l’équipe de plate-forme logicielle de Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics. “Nous sommes ravis d’offrir un accès anticipé à toutes les nouvelles fonctionnalités personnalisables fournies avec One UI 5 dans le cadre d’une version bêta ouverte et nous sommes impatients d’intégrer les commentaires des utilisateurs pour développer une expérience meilleure et plus significative pour tout le monde.”

Apparence et sensation sur mesure

La mise à jour One UI 5 introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs de personnaliser leur expérience sur smartphone, y compris un ensemble étendu d’options de couleurs pour un look plus personnalisé. Les utilisateurs obtiennent désormais jusqu’à 16 thèmes de couleurs prédéfinis en fonction de leur fond d’écran et 12 options de couleurs supplémentaires pour leurs écrans d’accueil, icônes et panneaux rapides pour une apparence adaptée à leur style.

Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leurs écrans d’accueil en empilant des widgets de même taille sur un seul emplacement,1 économiser de l’espace et créer un look plus propre et plus organisé.

One UI 5 apporte également un moyen plus simple de personnaliser les notifications entre les applications pour vous aider à rester concentré sur ce qui est important. De nouvelles commandes permettent aux utilisateurs de bloquer plus facilement les notifications de certaines applications, afin qu’ils ne voient que ce qui les concerne.

Paramètres de langue et de son améliorés

One UI 5 rationalise le processus de modification des paramètres de son et de vibration avec des menus réorganisés qui offrent un accès facile à tous les volumes de sonnerie et à toutes les intensités de vibration. Pour la première fois, les utilisateurs de Galaxy peuvent également personnaliser leur langue préférée pour leurs différentes applications.2 Qu’ils soient multilingues ou qu’ils apprennent simplement une nouvelle langue, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner la langue qui sera utilisée pour chaque application dans les paramètres.

Plus de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour apporte plusieurs autres nouvelles fonctionnalités qui créent une expérience Galaxy encore meilleure pour tout le monde — des capacités de caméra améliorées et des ressources de sécurité à davantage d’outils d’accessibilité.

Les utilisateurs peuvent capturer des photos et des vidéos de haute qualité de manière plus transparente avec une nouvelle icône en mode Pro et Pro Video qui offre des conseils et astuces utiles sur la façon d’utiliser les différents objectifs, fonctionnalités et commandes. De plus, une barre de zoom plus réactive signifie des gros plans plus rapides et facilite la mise au point sur le sujet à l’aide d’une seule main.

Avec One UI 5, un nouveau tableau de bord permet aux utilisateurs de visualiser l’état de sécurité de leur téléphone, indique s’il existe des problèmes de sécurité et recommande des moyens de les résoudre.

La mise à jour apporte également plus d’options d’accessibilité pour faciliter l’interaction des utilisateurs avec leurs appareils. La fonction Loupe permet aux utilisateurs de mieux visualiser et lire sur leurs appareils, tandis que différents types d’assistance vocale — telles que les descriptions audio des vidéos et parler à haute voix de la saisie au clavier — aider les utilisateurs à naviguer et à utiliser les appareils de manière plus transparente.

Et ce n’est pas tout. D’autres nouvelles fonctionnalités passionnantes seront introduites tout au long du programme bêta pour vous offrir la meilleure expérience possible. Restez à l’écoute!

1 S’applique aux widgets qui sont au minimum 2 x 1.

2 La disponibilité peut varier selon les applications.