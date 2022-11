Samsung lance le nouveau Galaxy A23 5G au Japon avec un écran LCD de 5,8″ et un indice de protection IP68

Le Samsung Galaxy A23 5G a été lancé plus tôt cette année aux États-Unis et en Europe. Aujourd’hui, Samsung a lancé une nouvelle version pour le marché japonais qui apporte un écran plus petit, un chipset MediaTek Dimensity 700 et un indice IP68.









Samsung Galaxy A23 5G (Japon)

Le Galaxy A23 5G japonais arbore un écran LCD TFT de 5,8 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour sa caméra selfie de 5 MP. Il y a un seul appareil photo principal de 50MP à l’arrière tandis que le côté abrite un scanner d’empreintes digitales qui sert également de bouton d’alimentation.

Le téléphone est équipé du chipset Dimensity 700 de MediaTek et de 4 Go de RAM tandis que le stockage est de 64 Go, bien que vous puissiez facilement l’étendre via le slot microSD. Le côté logiciel est couvert par Android 12 avec One UI 4.1 tandis que la batterie arrive à 4 000 mAh et prend en charge une charge de 15 W. Le téléphone apporte également une prise casque, NFC et un slot Nano-SIM.









Samsung Galaxy A23 5G (Japon) dans ses couleurs officielles

Le Samsung Galaxy A23 5G exclusif au Japon est disponible en noir, rouge et blanc et se vend au prix de 32 800 JPY (231 $).

