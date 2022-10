Samsung lance le mode maintenance, une nouvelle fonctionnalité pour cacher vos informations personnelles aux regards indiscrets – Samsung Global Newsroom

La nouvelle fonctionnalité de confidentialité sera déployée progressivement sur les appareils Galaxy en commençant par le Galaxy S22, permettant aux utilisateurs de bloquer l’accès à leurs données pendant que leurs appareils sont en cours de maintenance.

Samsung Electronics aujourd’hui commence le déploiement mondial1 du mode Maintenance, une nouvelle fonctionnalité de confidentialité venant sélectionner Samsung Appareils Galaxy, suite à un programme pilote réussi en Corée et un lancement initial en Chine. Le mode de maintenance peut soulager l’anxiété de l’utilisateur qui accompagne le fait de donner un personnel appareil à quelqu’un pour réparation, en permettant aux utilisateurs de bloquer l’accès à leurs informations personnelles, telles que leurs photos, messages ou contacts.

« Nos vies entières sont sur nos téléphones, des informations de carte de crédit aux photos de famille. Avec le mode maintenance, nous donnons une assurance supplémentaire que les utilisateurs de Galaxy peuvent garder leur vie privée, même s’ils confient leur téléphone à quelqu’un », a déclaré Seungwon Shin, vice-président et chef de l’équipe de sécurité chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Ce n’est que le dernier exemple de nos efforts constants pour introduire de nouvelles façons de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et en contrôle, afin qu’ils puissent explorer de nouvelles expériences mobiles en toute tranquillité d’esprit, sachant que nous les soutenons.”

Le mode maintenance est un moyen de créer un compte utilisateur distinct lorsque vous remettez votre appareil à réparer afin qu’il puisse utiliser les fonctions de base sans pouvoir accéder à aucune de vos informations privées. Tout ce que l’utilisateur doit faire est de sélectionner le mode Maintenance dans le menu “Entretien de la batterie et de l’appareil” dans “Paramètres” et de redémarrer son smartphone. Dès qu’il sera redémarré, toutes leurs informations personnelles, y compris leurs photos, documents et messages, seront restreintes.2

Une fois le mode maintenance activé, la personne à qui l’appareil a été confié ne pourra pas non plus récupérer les applications installées par l’utilisateur. Les données ou les comptes générés lors de l’utilisation du mode maintenance sont automatiquement supprimés dès que le propriétaire quitte MMode d’entretien. Ils pourront télécharger des applications sur le Galaxy Store, mais celles-ci seront automatiquement supprimées avec toutes les données ou tous les comptes créés dès que le propriétaire quittera le mode maintenance.

Les appareils Samsung Galaxy sont protégés par Knox, la plate-forme de sécurité de niveau militaire de Samsung, qui offre une approche multicouche de la protection. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires industriels de confiance, toute menace potentielle peut être découverte et neutralisée plus rapidement. Protections de sécurité matérielles et logicielles intégrées dans tous les domaines de l’appareil, des puces à l’intérieur aux applications téléchargées par les utilisateurs. La protection en temps réel garantit que la sécurité est constamment appliquée, jour et nuit. Avec cette sécurité de pointe en place, les utilisateurs peuvent être assurés de leur vie privée. Les appareils Samsung Galaxy permettent le contrôle et la transparence, avec des fonctionnalités telles que le tableau de bord de sécurité et de confidentialité et le gestionnaire d’autorisations, afin que les utilisateurs puissent facilement déterminer ce qu’il advient de leurs données.

Samsung évalue et recherche constamment de nouvelles façons d’assurer la sécurité des utilisateurs. En 2021, Samsung a présenté Coffre-fort de Knox, qui isole les informations les plus critiques du reste de l’appareil. Ce mois-ci, la société a dévoilé Knox Matrix, sa vision du prochain niveau de sécurité sur plusieurs appareils. En innovant en permanence pour offrir les expériences les plus sécurisées et privées auxquelles les clients peuvent faire confiance, Samsung s’engage à être le leader du secteur de la sécurité mobile.

Disponibilité

Le mode de maintenance a été testé avec succès sur la série Galaxy S21 en Corée en juillet, puis lancé en Chine en septembre 2022. Il est lancé dans le monde entier aujourd’hui, se déployant progressivement au cours des prochains mois sur certains modèles exécutant One UI 5. Le déploiement se poursuivra tout au long de 2023 , avec une disponibilité étendue à davantage d’appareils Galaxy. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la disponibilité locale.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez news.samsung.com/galaxy et www.samsungmobilepress.com.

1 La disponibilité peut varier selon le marché et le modèle. Le mode de maintenance est disponible sur certains Samsung Appareils Galaxy exécutant One UI 5 ou des versions ultérieures, y compris les séries Galaxy S21 et S22. Le moment de la disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et le fournisseur de réseau.

2 Par mesure de précaution, les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder leurs données personnelles avant d’activer le mode maintenance.