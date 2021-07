Samsung lance le Galaxy F22 avec une grosse batterie et un prix agressif

le Samsung Galaxy F22 est enfin officiel en Inde. Le constructeur coréen a décidé de relancer le Galaxy A22 sous un nouveau nom pour le marché asiatique avec deux des trois combinaisons de mémoire possibles. Les spécifications clés incluent un chipset Helio G80, quatre caméras et un écran Super AMOLED.

Le Samsung Galaxy F22 diffère du Galaxy A22 par la conception ondulée du panneau arrière, ainsi que par les options de couleur, qui dans ce cas sont le noir et le bleu. Vous obtenez toujours un appareil photo principal de 48 MP et un module ultra-large de 8 MP avec les deux capteurs auxiliaires de 2 MP. À l’avant, il y a une caméra selfie 13MP.

Il y a une énorme batterie de 6 000 mAh à l’intérieur, qui est la principale revendication de gloire du Galaxy F22.

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces n’a qu’une résolution HD + mais offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et le F22 étant un téléphone abordable, le scanner d’empreintes digitales est avant tout placé sur la touche d’alimentation sur le côté plutôt que sous le panneau.

Le Galaxy F22 est vendu en 4/64 Go ou 6/128 Go de RAM/options de stockage, et dans les deux cas, vous pouvez ajouter plus de stockage via le slot microSD dédié. Il y a aussi assez de place pour deux cartes SIM. Les prix sur Flipkart sont de 12 499 INR (170 $/140 €) ou 14 499 INR (195 $/165 €), et la disponibilité est prévue pour le 13 juillet.

La source