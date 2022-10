Samsung lance le détecteur sans verre AccE pour l’imagerie par rayons X – Samsung Global Newsroom

Représentant la philosophie de l’entreprise « d’innovation continue », cette nouvelle solution offre une expérience d’image confortable à la fois pour les patients et les utilisateurs.

Pour optimiser l’efficacité du travail et la portabilité, Samsung a introduit un nouveau détecteur phare, le détecteur sans verre AccE. Le détecteur sans verre AccE a récemment reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation commerciale aux États-Unis.

« Étant à la pointe de l’avancement de l’imagerie médicale, nous avons reconnu le besoin de nouvelles solutions qui améliorent le confort du patient et de l’utilisateur », a déclaré David Legg, vice-président, responsable de Boston Imaging. “De l’urgence à la salle d’opération, notre détecteur sans verre fait preuve de fiabilité dans des environnements polyvalents pour aider à faire le travail — et bien fait.

Le détecteur sans verre AccE a été conçu pour fournir des images haute résolution d’un détecteur numérique, tout en offrant des avantages exceptionnels à l’utilisateur et au patient, notamment :

Conception légère : Pèse environ 4,5 livres, 1 qui est 27 pour cent plus léger que le modèle conventionnel. 2

Pèse environ 4,5 livres, qui est 27 pour cent plus léger que le modèle conventionnel. Visibilité claire : Présente un DQE de 76 %, leader du marché de la technologie des panneaux sans verre.

Présente un DQE de 76 %, leader du marché de la technologie des panneaux sans verre. Fonctionnalité: Comprend un panneau flexible sans verre avec une gravure centrale pour positionner un patient, un chanfrein latéral pour faciliter le levage et une poignée arrière pour faciliter le transport.

Comprend un panneau flexible sans verre avec une gravure centrale pour positionner un patient, un chanfrein latéral pour faciliter le levage et une poignée arrière pour faciliter le transport. Allocation de charge élevée : Peut contenir jusqu’à 881 livres de charge de surface et 441 livres de charge patient. 3

Peut contenir jusqu’à 881 livres de charge de surface et 441 livres de charge patient. Résistant à la poussière et à l’eau : Permet aux utilisateurs d’utiliser le détecteur en toute confiance dans des environnements au rythme rapide.

Samsung s’efforce constamment d’aider les professionnels en développant une technologie d’imagerie de pointe qui optimise les fonctionnalités. Le détecteur sans verre AccE peut être utilisé sur le système de radiographie numérique mobile AccE GM85 et sera bientôt disponible sur l’AccE GC85A.

Pour en savoir plus sur le détecteur sans verre AccE, veuillez visiter ici.

À propos de Boston Imaging

Boston Imaging commercialise des technologies d’imagerie innovantes et s’engage à fournir des solutions de diagnostic rapides, simples et précises aux prestataires de soins de santé. Boston Imaging est le siège social aux États-Unis pour les ventes, le marketing, les services cliniques, le service et la commercialisation de tous les systèmes de radiographie et d’échographie numériques de Samsung. Le portefeuille croissant de technologies médicales avancées de Boston Imaging est utilisé dans les principaux établissements de soins de santé pour aider les prestataires à améliorer les soins aux patients, à améliorer la satisfaction des patients et à accroître l’efficacité du flux de travail. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.bostonimaging.com/.

1 Mesuré sans jeu de piles

2 Par rapport au S4335-AW

3 Basé sur un disque de 40 mm de diamètre au centre