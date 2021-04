En utilisant 700 MHz, KDDI vise à quadrupler son taux d’expansion de la couverture 5G

Samsung Electronics met en ondes avec succès ses solutions avancées de 700 MHz pour le lancement commercial de KDDI de la 5G. L’utilisation du spectre 700 MHz dans ce déploiement améliorera la couverture du réseau 5G de KDDI, améliorera les expériences mobiles intérieures et extérieures et fournira une connectivité 5G fiable aux utilisateurs.

Ce réseau 5G à bande basse est un ajout significatif aux services 5G existants de KDDI, qui prennent déjà en charge les spectres à bande moyenne et mmWave, introduisant une vague de nouveaux services pour plus d’utilisateurs. Grâce à ces multiples bandes de spectre, KDDI peut fournir une connectivité fiable, associée à des vitesses élevées et une couverture plus large. Pour le déploiement, KDDI a sélectionné les solutions 5G avancées de Samsung, y compris sa radio 700 MHz et son Unités de bande de base intérieure et extérieure de nouvelle génération.

«Nous sommes fiers de remplir notre mission de fournir des services 5G avancés à nos clients, en tirant parti des technologies de réseau de pointe», a déclaré Toshikazu Yokai, directeur général et directeur général de la technologie mobile chez KDDI. «Avec le soutien de fournisseurs de premier plan comme Samsung, nous espérons continuer à étendre nos zones de service 5G dans le but d’atteindre une couverture de 90% de la population d’ici le début de l’année prochaine. Nous sommes impatients d’offrir une expérience 5G améliorée à davantage d’utilisateurs. »

«Samsung est ravi de participer au lancement de KDDI de 700 MHz 5G et de fournir une expérience utilisateur améliorée à des millions de clients au Japon. Nous sommes fiers de contribuer à l’expansion de la 5G au Japon », a déclaré Sohyong Chong, vice-président senior et responsable de la R&D logicielle, Réseaux chez Samsung Electronics. «Nous sommes impatients de continuer à tirer parti de notre expertise en matière de réseau et de notre leadership en matière de technologie 5G pour soutenir KDDI dans sa stratégie et ses objectifs commerciaux 5G.»

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.