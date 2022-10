Samsung lance l’application Camera Assistant pour vous donner plus de contrôles manuels, met à jour Expert RAW

Samsung a publié une nouvelle version de l’application pour appareil photo Expert RAW et elle arrive en premier sur la série Galaxy S22. La société lance également une toute nouvelle application, bien nommée Camera Assistant, qui vous permet de contrôler manuellement certaines fonctionnalités automatiques de l’appareil photo.

Certaines sont des choses basiques comme la désactivation de l’option d’enregistrement vidéo en mode photo (cela se produit souvent accidentellement si vous maintenez la touche de l’obturateur enfoncée trop longtemps). Vous pouvez également définir le nombre de photos à capturer lors de l’utilisation de la fonction de minuterie – 1, 3, 5 ou 7.





Certains sont simples mais ont un grand impact sur l’image finale. Camera Assistant vous permet de désactiver le HDR automatique, par exemple. Vous pouvez également basculer sur Soften Pictures, si vous pensez que l’application de l’appareil photo applique trop de netteté.









Le nouvel assistant de caméra de Samsung vous permet de désactiver le HDR automatique et d’activer un mode Adoucir les images

Il y a plus – Faster Shutter fait ce que son nom l’indique, il accélère le temps de prise de vue afin que vous puissiez capturer 7 photos en une seconde.





Une autre option vous permet de désactiver la commutation automatique de l’objectif, c’est-à-dire qu’elle vous donne un contrôle manuel sur l’objectif à utiliser. En règle générale, vous réglez le zoom et le téléphone décide quel appareil photo fonctionnera le mieux pour ce zoom dans les conditions d’éclairage données (par exemple, il peut utiliser l’appareil photo principal au lieu du téléobjectif). Avec Assistant, c’est vous qui décidez.

Enfin, deux fonctionnalités qui ne seront pas très utiles pour les utilisateurs occasionnels mais qui peuvent être inestimables pour les pros. Vous pouvez activer Clean Preview pour les écrans HDMI (c’est-à-dire que le téléphone n’affichera que le flux de l’appareil photo sans superposition d’interface utilisateur) et vous pouvez définir le délai d’expiration de l’appareil photo (sur 1, 2, 5 ou 10 minutes avant que l’appareil photo ne se mette en veille).

Très bien, il est temps de parler de la nouvelle version Expert RAW. Il dispose désormais du mode Astrophoto pour photographier le ciel nocturne, les constellations et la nébuleuse. Ce mode capture des images pendant plusieurs minutes et utilise un traitement multi-images qui prend en compte les mouvements des objets célestes. Cette application dessine également des constellations et d’autres objets célestes d’intérêt, de sorte que vous pouvez prendre une photo de la Grande Ourse même si vous ne savez pas où elle se trouve dans le ciel nocturne.





L’autre nouveau mode s’appelle Exposition multiple. Cela vous permet de prendre plusieurs photos et de les combiner avec différents modes de superposition. Il s’agit d’une technique créative qui rappelle l’ancien temps du cinéma pour créer des images intéressantes, mais la version numérique donne un contrôle plus fin sur le produit final.





Dirigez-vous vers Communiqué de presse de Samsung pour savoir comment télécharger et lancer l’application Camera Assistant.

La source | Passant par