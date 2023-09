Samsung lance la version bêta de One UI 6.0 pour le Galaxy A34

Samsung a publié la version bêta de One UI 6.0 pour le Galaxy A34 au Royaume-Uni et d’autres suivront. La version bêta, version A346BXXU4ZWI1, pèse environ 2 Go et contient One UI 6 avec Android 14.

Bien que la version bêta démarre au Royaume-Uni, il est probable que la Chine, l’Inde, la Corée, l’Allemagne et la Pologne suivront.

Les propriétaires de Galaxy A34 doivent installer l’application Samsung Members et postuler pour la version bêta à partir de là. Il sera ensuite disponible sous Mise à jour logicielle dans Paramètres.









Le programme Galaxy A34 One UI 6.0

Le Galaxy A34 entre dans le programme bêta One UI 6 après la série Galaxy S23 et le Galaxy A54.

