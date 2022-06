Samsung lance la production de puces à l’aide de la technologie de traitement 3 nm avec l’architecture GAA – Samsung Global Newsroom

Le processus optimisé de 3 nm permet d’obtenir une consommation d’énergie réduite de 45 %, des performances améliorées de 23 % et une surface 16 % plus petite par rapport au processus de 5 nm

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui le lancement de la production initiale de son nœud de processus de 3 nanomètres (nm) appliquant l’architecture de transistor Gate-All-Around (GAA).

FET à canaux multiples (MBCFET™), la technologie GAA de Samsung mise en œuvre pour la toute première fois, défie les limitations de performances du FinFET, améliorant l’efficacité énergétique en réduisant le niveau de tension d’alimentation, tout en améliorant les performances en augmentant la capacité de courant d’entraînement.

Samsung lance la première application du transistor à nanofeuilles avec des puces semi-conductrices pour une application informatique haute performance et basse consommation et prévoit de l’étendre aux processeurs mobiles.

“Samsung a connu une croissance rapide alors que nous continuons à faire preuve de leadership dans l’application des technologies de nouvelle génération à la fabrication, telles que le premier High-K Metal Gate de l’industrie de la fonderie, FinFET, ainsi que l’EUV. Nous cherchons à poursuivre ce leadership avec le premier procédé 3 nm au monde avec le MBCFET™», a déclaré le Dr Siyoung Choi, président et responsable de l’activité Fonderie chez Samsung Electronics. “Nous continuerons d’innover activement dans le développement de technologies compétitives et de construire des processus qui aideront à accélérer la maturité de la technologie.”

Optimisation de la technologie de conception pour un PPA maximisé

La technologie propriétaire de Samsung utilise des nanofeuilles avec des canaux plus larges, qui permettent des performances plus élevées et une plus grande efficacité énergétique par rapport aux technologies GAA utilisant des nanofils avec des canaux plus étroits. En utilisant la technologie GAA 3 nm, Samsung sera en mesure d’ajuster la largeur de canal de la nanofeuille afin d’optimiser la consommation d’énergie et les performances pour répondre aux divers besoins des clients.

De plus, la flexibilité de conception de GAA est très avantageuse pour la co-optimisation de la technologie de conception (DTCO),1 ce qui aide à augmenter les avantages de la puissance, des performances et de la surface (PPA). Par rapport au processus 5nm, le processus 3nm de première génération peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 45%, améliorer les performances de 23% et réduire la surface de 16% par rapport au 5nm, tandis que le processus 3nm de deuxième génération consiste à réduire la consommation d’énergie jusqu’à à 50 %, améliorez les performances de 30 % et réduisez la surface de 35 %.

Fournir une infrastructure et des services de conception 3nm avec SAFE™ Les partenaires

À mesure que les nœuds technologiques deviennent plus petits et que les besoins en performances des puces augmentent, les concepteurs de circuits intégrés sont confrontés au défi de gérer d’énormes quantités de données pour vérifier des produits complexes avec plus de fonctions et une mise à l’échelle plus étroite. Pour répondre à ces exigences, Samsung s’efforce de fournir un environnement de conception plus stable afin de réduire le temps nécessaire au processus de conception, de vérification et d’approbation, tout en améliorant la fiabilité du produit.

Depuis le troisième trimestre 2021, Samsung Electronics fournit une infrastructure de conception éprouvée grâce à une préparation approfondie avec Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) partenaires dont Ansys, Cadence, Siemens et Synopsys, pour aider les clients à perfectionner leur produit en un temps réduit.

