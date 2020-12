Les propriétaires de Samsung Galaxy S20 en Corée, aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe recevront bientôt la mise à jour logicielle One UI 3 basée sur Android 11 sur leurs smartphones, alors que le géant sud-coréen a commencé à déployer son nouveau logiciel après des mois de tests dans une version bêta publique. programme. La version stable de One UI fait désormais place à la série Samsung Galaxy S20 qui comprend le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 + et le Samsung Galaxy S20 Ultra. Les combinés de la série Samsung Galaxy S20 fournis par le géant américain des télécommunications Verizon ont déjà commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0.

Le géant sud-coréen a également déclaré que One UI 3.0 ferait son chemin dans plus de régions et plus de modèles dans un proche avenir. Les modèles de la série Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy S10 recevront la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 dans les semaines à venir (peut-être le mois prochain). De plus, les smartphones de la série Samsung Galaxy A recevront la mise à jour au cours du premier semestre 2021. Selon le journal des modifications mentionné sur la page de support Verizon pour One UI 3.0, les smartphones Samsung Galaxy 20 reçoivent également le correctif de sécurité Android de novembre 2020 avec la dernière mise à jour.

One UI 3.0 apporte toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 à la série Samsung Galaxy S20. Certaines des fonctionnalités les plus remarquables sont les bulles de discussion, les capacités d’enregistrement intégrées, etc. One UI 3.0 est également livré avec de nouveaux effets visuels comme une disposition d’appel vidéo en plein écran et des widgets d’écran de verrouillage repensés, entre autres éléments.