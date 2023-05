Samsung lance la gamme de moniteurs intelligents 2023 dans le monde – Samsung Global Newsroom

La gamme de moniteurs intelligents 2023 de Samsung propose des mises à niveau qui maximisent la productivité et créent des expériences plus personnalisées

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de sa gamme complète de moniteurs intelligents 2023.1 Les nouveaux moniteurs intelligents M8, M7 et M5 (nom du modèle : M80C, M70C, M50C) de Samsung permettent aux utilisateurs d’adapter leurs moniteurs à leurs styles et besoins uniques, lorsqu’ils regardent, jouent et travaillent.

« Nous élevons la barre pour les moniteurs intelligents à l’échelle mondiale avec notre nouvelle gamme et en particulier notre modèle M8 amélioré », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Dans un seul moniteur, les utilisateurs peuvent profiter du meilleur du divertissement et des jeux, de la productivité, du design et de la commodité et du confort personnalisés. »

Designs élégants pour chaque style et espace

La gamme complète comprend neuf moniteurs polyvalents pour répondre aux besoins et aux styles d’un large éventail d’utilisateurs. Les moniteurs intelligents M8, M7 et M5 sont disponibles dans une variété de couleurs et de tailles. Les modèles M8 et M7 sont disponibles en 32 pouces, tandis que le modèle M5 est disponible en 32 et 27 pouces. Le M8 avec une résolution UHD et une luminosité de 400 nit est disponible dans les options blanc chaud, bleu lumière du jour, rose coucher de soleil et vert printemps. Le M7 avec une résolution UHD et une luminosité de 300 nits est disponible en blanc chaud tandis que le M5 avec une résolution Full HD est disponible en noir ou blanc élégant.

Introduits avec un nouveau design Iconic Slim, les modèles M8 et M7 sont super minces, mesurant 11,39 mm au point le plus fin du moniteur. Pour rehausser l’apparence du moniteur et de la pièce qui l’entoure, un motif à chevrons organique et chic a été appliqué à l’arrière des modèles M8 et M7. Le support réglable en hauteur avec support d’inclinaison aide les utilisateurs du M8 à ajuster l’angle quand ils en ont besoin, tout en créant un environnement sans encombrement. L’écran peut également pivoter de 90 degrés pour réduire la fatigue liée au défilement de longs fichiers.

Des moniteurs qui redéfinissent le divertissement intelligent

Le Smart Monitor M8 2023 a reçu plusieurs mises à niveau et améliorations de fonctionnalités par rapport à la génération précédente. Grâce à la résolution 4K, HDR 10+2 et une luminosité de 400 nits, le M8 offre des images brillantes et vives pour offrir le meilleur du divertissement intelligent sur un moniteur. Les utilisateurs de M8 peuvent profiter d’un accès facile à Samsung Gaming Hub,3 la plateforme de streaming tout-en-un, ainsi que Smart Hub pour des services tels que Prime Video, Netflix et YouTube. Le M8 et le M7 prennent également en charge une couverture des couleurs allant jusqu’à 99 % de la gamme de couleurs sRGB pour donner vie à tous les contenus dans des couleurs brillantes pour les concepteurs et les créateurs.

Moniteurs améliorés pour une productivité maximale

La gamme 2023 a été améliorée pour rendre le travail à distance fluide et sans effort. L’espace de travail sans PC permet un accès à distance en se connectant sans fil à des PC et en les mettant en miroir. Le M8 dispose d’une caméra magnétique et amovible afin que les utilisateurs puissent se connecter sans fil sans achat supplémentaire nécessaire. Son appareil photo SlimFit4 prend en charge la résolution FHD et les fonctionnalités de vidéoconférence. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter à Google Meet et à d’autres applications tout en tirant parti du cadrage automatique5 capacités pour des réunions plus efficaces. De plus, Multi View a été mis à niveau et vous permet désormais d’utiliser Microsoft 365 et l’application Navigateur en mode plein écran pour réduire le basculement entre les applications.6

Pour améliorer l’interface de tous les moniteurs intelligents 2023, des fonctionnalités de contrôle de la souris et du clavier ont été ajoutées à de nombreuses applications, notamment SmartThings et Smart Hub. Les utilisateurs peuvent désormais garder un contrôle total, tout en explorant leur contenu préféré sans avoir besoin d’une télécommande.

Moniteurs de niveau supérieur avec de nouvelles fonctionnalités personnalisées

Les utilisateurs peuvent facilement contrôler tous leurs appareils IoT à domicile à partir d’un seul moniteur grâce au hub IoT intégré, prenant en charge Zigbee et Thread.7 Les M8 et M7 incluent tous deux des assistants vocaux intégrés, dont Bixby et Amazon Alexa,8 permettant aux utilisateurs de contrôler le moniteur avec leur voix. La voix en champ lointain est également prise en charge dans les modèles M8 et M7 avec un micro intégré, permettant aux utilisateurs de parler directement au moniteur.

La nouvelle fonctionnalité Mon contenu, désormais disponible dans toute la gamme Smart Monitor 2023, permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à des informations utiles. Lorsque le moniteur est en mode veille et détecte un smartphone enregistré via Bluetooth Low Energy (BLE), l’écran s’allume avec les photos de l’utilisateur, la météo et plus en un coup d’œil. Le moniteur reprend le mode veille lorsque le smartphone est hors de portée.

Caractéristiques

Modèle M80C M70C M50C Afficher Taille de l’écran 32″ 32″ 32″, 27″ Plat / Courbé Plat Ratio d’aspect 16:9 Résolution 3 840 x 2 160 (UHD) 3 840 x 2 160 (UHD) 1 920 x 1 080 (FHD) Luminosité (typique) 400 cd/㎡ 300 cd/㎡ 250 cd/㎡ HDR Oui (HDR 10+) Oui (HDR 10) Oui (HDR 10) Fréquence de rafraîchissement 60Hz Temps de réponse 4 ms (GtG) Rapport de contraste 3 000:1 (Typ.) Intelligent Fonction intelligente VOD (Netflix, Youtube, etc), Gaming Hub, Espace de travail, Mes contenus

Connexion mobile, communication vidéo (Google Meet) Assistant vocal Oui (voix en champ lointain) – Centre IdO O (Intégré, Zigbee/Fil) O (prise en charge du dongle) O (prise en charge du dongle) Vue multiple 2 écrans (Plein écran) 2 écrans (Plein écran) 2 écrans Conception Design fin emblématique O O – Couleur Blanc Chaud / Rose Coucher De Soleil / Bleu Lumière Du Jour / Vert Printemps Blanc chaud Noir blanc Type de support A / Pivot / Inclinaison Simple Montage mural 100 x 100 Soin des yeux Image adaptative O O O Mode Eye Saver / Sans scintillement O O O Interface Connectivité 1 HDMI(2.0) / 2 USB-A / 1 USB-C (65W) 2 HDMI (1.4) / 2 USB-A Conférencier 5W x 2 Caméra Boîte de réception (caméra Slim Fit) Compatible (prêt pour Pogo) Compatible Télécommande In-Box (chargement USB-C)

1 Le calendrier de lancement variera selon la région.

2 Les modèles M7 et M5 prennent en charge HDR 10.

3 Samsung Gaming Hub est disponible dans certains pays : Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Corée, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. Dans d’autres pays européens, les jeux en nuage sont accessibles via le Samsung Smart Hub. La disponibilité du service et du contenu peut varier selon la région et les partenaires.

4 La caméra est incluse avec le M8. Pour M7 et M5, la caméra doit être achetée séparément.

5 Les fonctions de cadrage automatique ne fonctionnent pas lorsqu’elles sont connectées à un PC et ne fonctionnent que lors de l’utilisation de l’application intégrée.

6 Le multi-affichage plein écran est pris en charge avec M8 et M7.

7 M7 et M5 nécessitent un dongle pour Zigbee.

8 Bixby prend en charge 9 langues : EN (US/GB/IN), KR, GE, FR, IT, ES, PT (BR). Amazon Alexa prend en charge 13 langues : EN (US/GB/IN/AU), DE, ES (ES/US/MX), FR (FR/CA), IT, PT (BR), HI.