Samsung lance la Galaxy Watch6 Classic Astro Edition exclusive à la région MENA – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics Middle East & North Africa (MENA) a lancé la Galaxy Watch6 Classic Astro Edition, la toute première Galaxy Watch en édition limitée dédiée à la région. Inspiré par les explorateurs et innovateurs de la région MENA, cet appareil symbolise l’héritage de contributions de la région aux sciences, en particulier à l’astronomie et aux mathématiques.

Parmi les premières de plusieurs collections de montres en édition limitée, la Galaxy Watch6 Classic Astro Edition vise à relier le passé avec le futur et à honorer les bases posées par les pionniers historiques. Inspirée par les explorateurs et les astronomes de la région, la Galaxy Watch6 Classic Astro Edition est un hommage à ceux qui s’engagent dans les sciences et conçue pour ceux qui osent explorer. Le design intemporel de la montre en édition limitée comprend une lunette tournante Black Astro de 47 mm. Disponible sur certains marchés MENA,1 l’offre exclusive comprend une marque de tissu supplémentaire, des objets de collection Astro Edition et l’accès à la boutique promotionnelle exclusive VIP de Samsung.2

La Galaxy Watch6 Classic Astro Edition contemporaine rappelle un astrolabe dans sa conception et ses fonctionnalités logicielles, avec une boussole sur le cadran servant de clin d’œil à l’ancien appareil. De plus, la montre permet aux utilisateurs de suivre les mouvements du soleil et de la lune directement depuis leur poignet. L’inclusion d’un tracker solaire rend hommage au rôle central du soleil dans les observations astronomiques de l’astrolabe, reflétant le voyage quotidien du soleil du lever au coucher du soleil.

Alliant précision historique et esthétique moderne, la montre en édition limitée amplifie l’inspiration de l’outil historique avec sa lunette d’inspiration astro et l’intégration d’une technologie avancée qui affiche l’heure, la direction et les phases solaires et lunaires.

« La Galaxy Watch6 Classic Astro Edition de Samsung est un témoignage et un hommage aux innovateurs du Moyen-Orient et à leur importance historique dans les domaines des mathématiques, de la science et de l’innovation, tout en ouvrant la voie aux futurs pionniers de la région », a déclaré Omar Saheb, directeur régional du marketing. chez Samsung Electronics MENA. « Samsung croit fermement au potentiel et au statut de premier plan de la région en tant que pôle mondial d’innovation. Ce lancement passionnant marque non seulement une nouvelle étape dans le progrès technologique, mais souligne également notre anticipation quant à la myriade de façons dont la région MENA continuera à façonner l’avenir de la technologie.

1 Disponible à Bahreïn, en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Koweït, au Maroc, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis.

2 L’offre exclusive peut varier selon le marché.