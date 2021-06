Samsung lance la campagne SAVE pour montrer le rôle que jouent les solutions de mémoire dans la vie de tous les jours – Samsung Global Newsroom

De nos smartphones à nos systèmes de stockage en nuage, l’un des rôles principaux de nos appareils est de stocker nos informations et nos précieux souvenirs en toute sécurité et pour longtemps.

Au cœur de la façon dont ces données restent sauvegardées pour que nous puissions y accéder à tout moment se trouvent les solutions de semi-conducteurs leaders sur le marché de Samsung Electronics. Ainsi, afin de faire prendre conscience du rôle crucial que ces puces jouent dans notre vie de tous les jours, Samsung lance sa toute nouvelle campagne SAVE.

Le mot « sauvegarder » a plusieurs significations : « stocker », « rassembler », « choisir », « protéger », « récupérer » et « libérer » ne sont que quelques-uns. En conséquence, le message de la campagne SAVE est « La mémoire Samsung sauve tous les progrès du monde ». Ce slogan résume l’engagement de Samsung à contribuer à la société d’une manière qui profite à tous et à un monde meilleur pour tous grâce à des solutions technologiques qui préservent les valeurs et les expériences multiples des sociétés de tous les coins du monde.

Afin de faire prendre conscience du rôle des solutions de mémoire de l’entreprise dans la vie quotidienne, Samsung a collaboré avec l’artiste K-pop de renommée mondiale NCT 127 pour sortir un single et un clip puissant, « SAVE ».

De plus, Samsung a sorti un film de campagne dédié présentant la vision à long terme et les valeurs qui animent Samsung Memory.

Samsung a également créé un nouveau design moderne pour la campagne SAVE basé sur le symbole emblématique « save » afin de souligner l’importance de l’épargne et de mettre en avant l’idée d’économiser pour une nouvelle génération.

Combinant des éléments de la forme originale de la disquette, des solutions SSD d’aujourd’hui, une conception de carte SD moderne et le symbole de la flèche de « téléchargement », cette nouvelle conception rassemble des solutions de sauvegarde anciennes et nouvelles pour fonctionner comme un symbole universel de mémoire – et le concept de sauvegarde.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la campagne SAVE et pour en savoir plus sur la façon dont Samsung redéfinit le mot « save » pour proposer de nouvelles solutions de mémoire à un plus grand nombre de personnes.

Pour plus d’informations sur la campagne SAVE, visitez la page ci-dessous.

www.samsung.com/semiconductor/sustainability/save-all-the-progress/