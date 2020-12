Les pilotes GPU pouvant être mis à jour sont une chose courante dans le monde des PC et ces derniers temps, les utilisateurs mobiles se sont amusés. Qualcomm le fait depuis un an et maintenant Samsung a introduit une solution logicielle – une application Android appelée Game Driver qui «permet la meilleure expérience de jeu».







Pilote de jeu Samsung

L’application est uniquement pour les produits phares Galaxy S20 et Galaxy Note20. Cela devrait améliorer les performances de certains jeux, notamment Call of Duty: Mobile et Fortnite.

L’optimisation du GPU a été réalisée après une collaboration avec Google « et les principaux fournisseurs de GPU comme ARM et Qualcomm », a déclaré Samsung. La société a promis que malgré le nombre limité d’appareils prenant en charge Game Driver dès le départ, le décompte augmentera «bientôt».

