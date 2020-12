Samsung a annoncé le lancement du programme bêta One UI 3 basé sur Android 11 plus tôt dans la journée pour le Galaxy M31 et il fait maintenant de même pour le Galaxy A51 5G. Il a été annoncé dans les forums de la communauté Samsung en Corée du Sud.

Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible pour participer au programme en appuyant sur la bannière dans l’application Samsung Members pour vous inscrire. Une version bêta du logiciel vous sera envoyée peu de temps après. Selon le calendrier de sortie européen d’Android 11, le Galaxy A51 5G est censé obtenir la version stable du logiciel en mars.

Source 1 (en coréen)