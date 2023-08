Samsung lance de nouveaux accessoires « Samsung Eco-Friends » dotés de valeurs et d’une personnalité respectueuses de l’environnement – ​​Samsung Global Newsroom

La collaboration présente des personnages et des designs attrayants, notamment TOILETPAPER, Keith Haring, Disney et Marvel et bien plus encore.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de nouveaux « Samsung Eco-Friends »1 gamme, qui comprend divers accessoires avec des matériaux recyclés et des designs uniques. La nouvelle gamme sera disponible dans plus de 40 pays, dont la Corée, la Chine, les Pays-Bas, Singapour, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Les Samsung Eco-Friends sont des accessoires tels que des étuis de produits et des bracelets portables qui contiennent au moins 40 % de matériaux post-consommation (PCM). La gamme Samsung Eco-Friends a été planifiée par le Future Generation Lab de Samsung, qui comprend des employés mondiaux dans la vingtaine et reflète les valeurs et les goûts de la jeune génération. Future Generation Lab aide également ses partenaires à accroître leurs ventes grâce au programme de partenariat d’accessoires mobiles Samsung (SMAPP).

Les nouveaux produits Samsung Eco-Friends comportent 11 personnages et designs2 populaire à travers le monde. La collaboration rassemble les œuvres de TOILETPAPER, Smiley et Keith Haring, ainsi que Disney, Marvel, Minions, Pokémon et Kakao Friends. La gamme comprend également des créations d’artistes K-pop célèbres, tels que Stray Kids, SKZOO et BTS Dynamite.

Les accessoires au design TOILETPAPER sont particulièrement remarquables. TOILETPAPER est un studio de création influent en Italie, connu pour son travail créatif disruptif et expérimental. Les créations du studio ont été appliquées aux panneaux « Samsung Bespoke Réfrigérateur » et s’étendent désormais aux accessoires mobiles. Un graphique de rose dévoilé plus tôt cette année, ainsi que son graphique de rouge à lèvres populaire, sont appliqués aux Samsung Eco-Friends.

La gamme Samsung Eco-Friends comprend des accessoires pour produits mobiles tels que les Galaxy Z Flip5 et Fold5, la Galaxy Tab S9, la Galaxy Watch6 et le Galaxy Buds2 Pro, ainsi que le projecteur portable Freestyle. Un total de 64 produits3 proposer aux clients des personnages et des designs attrayants parmi lesquels choisir pour personnaliser leur appareil.

Ce lancement permet également aux clients de coordonner les écrans de leur téléphone pliable avec les accessoires Samsung Eco-Friends via la technologie de communication en champ proche (NFC) et les codes QR. Cela permet aux utilisateurs de s’exprimer avec un design cohérent d’un boîtier à l’autre.

Avec l’introduction du Galaxy Z Flip5, l’étui exclusif Flipsuit comprend une carte Flipsuit basée sur NFC qui permet une nouvelle expérience en lisant automatiquement les thèmes d’écran lorsqu’elle est insérée dans le produit. En remplaçant simplement la carte Flipsuit fournie par Samsung Eco-Friends, les clients peuvent facilement définir le thème de l’écran en fonction de leurs préférences.

Samsung prévoit de continuer à étendre l’utilisation de matériaux recyclés dans Samsung Eco-Friends pour offrir des valeurs respectueuses de l’environnement, et de mettre à jour sa gamme et son design pour enrichir l’expérience des clients.

1 Samsung Eco-Friends est le nom d’une collection d’accessoires où chaque accessoire de la collection Eco-Friends est fabriqué à partir d’au moins 40 % de matériaux recyclés pour certains appareils Samsung. (Mesuré par le volume total de chaque accessoire.)

2 Les types et modèles d’accessoires disponibles à l’achat peuvent varier selon les pays.

3 Les types et modèles d’accessoires disponibles à l’achat peuvent varier selon les pays.