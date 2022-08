Samsung lance de nouveaux accessoires Global Goals pour Galaxy Watch – Samsung Global Newsroom

Parallèlement à son événement Unpacked, Samsung a lancé son tout premier groupe Global Goals pour Samsung Galaxy Watch.1 Il s’agit du premier bracelet de montre Samsung conçu pour contribuer aux objectifs mondiaux, et il devrait être disponible sur 14 marchés : Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Corée du Sud, Espagne, Suède, États-Unis et Royaume-Uni.

Pour aider à construire un monde meilleur, 5 % de chaque bracelet Global Goals acheté sera reversé au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), faisant progresser son travail mondial dans l’élaboration de politiques durables et la construction d’institutions résilientes dans plus de 170 pays.

Samsung a également lancé deux nouveaux cadrans de montre Global Goals à travers le monde, qui s’intègrent parfaitement à l’application Samsung Global Goals. Les cadrans de la montre Samsung Global Goals permettent aux utilisateurs de Samsung Galaxy de contribuer plus facilement que jamais aux causes qui leur tiennent à cœur. Par exemple, les nouveaux cadrans de la montre partagent des citations stimulantes liées aux objectifs et permettent aux utilisateurs de Samsung Galaxy d’en savoir plus facilement sur les objectifs mondiaux. Les cadrans de la montre Global Goals visent à inspirer la communauté Samsung Galaxy à se soucier des objectifs et à s’y engager, qui sont plus importants que jamais.

Mobiliser la communauté Samsung Galaxy

En 2015, les Objectifs de développement durable de l’ONU — également connu sous le nom d’objectifs mondiaux — ont été élaborés par des dirigeants mondiaux dans le but de rendre le monde meilleur d’ici 2030. Les objectifs mondiaux englobent des problèmes mondiaux critiques, tels que les inégalités, le changement climatique et l’éducation, et définissent une feuille de route d’étapes ambitieuses pour le bien de la société.

Pour aider à accélérer les progrès mondiaux d’ici 2030, Samsung s’est associé au PNUD en 2019 pour créer l’application Samsung Global Goals. Installée sur plus de 200 millions de smartphones Samsung Galaxy dans le monde, l’application offre aux utilisateurs des moyens simples d’en savoir plus sur les objectifs mondiaux, de sensibiliser et de générer des fonds pour les initiatives mondiales du PNUD.

Alors qu’il reste moins de 10 ans avant l’échéance de 2030 pour atteindre les objectifs mondiaux, il est urgent d’agir. La mission de Samsung est d’inspirer les gens du monde entier à prendre de petites actions individuelles qui, ensemble, peuvent s’additionner pour un bien mondial exponentiel.

La sortie des nouveaux accessoires de montre Global Goals représente l’une des petites mesures significatives prises par Samsung pour atteindre l’objectif collectif.

1 Vendu séparément sur certains marchés. Le bracelet de montre Global Goals est compatible avec Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic, Watch5 et Watch5 Pro.