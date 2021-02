Samsung lance bientôt les Galaxy A32, A52 et A72 en Inde

Cela n’a jamais vraiment fait de doute, mais Samsung va bientôt lancer les Galaxy A32, A52 et A72 en Inde. Nous parlons des versions 4G du trio, ainsi que de l’A32 5G, on ne sait pas encore si d’autres nouveaux modèles compatibles 5G de la série A se dirigent également vers le sous-continent.

Le site Web indien de la société coréenne répertorie désormais les A32, A32 5G, A52 et A72 dans ses pages d’assistance, en les identifiant par leurs numéros de modèle: SM-A325F / DS, SM-A326B / DS, SM-A525F / DS et SM- A725F / DS, respectivement.



Samsung Galaxy A32 5G

Le Galaxy A32 5G est déjà officiel, mais les autres combinés mentionnés ici n’ont pas encore été dévoilés. Cependant, d’après les rumeurs et les fuites passées, nous supposons que l’A32 4G aura le SoC MediaTek Helio G85, tandis que les A52 et A72 seront alimentés par Snapdragon 720G de Qualcomm.

Les A52 et A72 devraient également arborer des écrans Super AMOLED 90 Hz avec des perforations centrées pour la caméra selfie 32 MP, une configuration de caméra arrière quad 64 MP, des lecteurs d’empreintes digitales intégrés, des ports USB-C et une charge rapide de 25 W. L’A52 a un écran de 6,5 « et une batterie de 4 500 mAh, tandis que l’A72 dispose d’un panneau de 6,7 » et d’une batterie de 5 000 mAh.

