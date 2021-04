Samsung a été occupé à mettre à jour ses smartphones avec Android 11 ces derniers temps, et la société poursuit sa lancée en publiant la dernière version d’Android pour trois autres appareils – Galaxy M01, Galaxy A41 et Galaxy Tab A7.

La mise à jour Android 11 pour le Galaxy M01 porte le numéro de version M015GXXU3BUD9 et nécessite un téléchargement d’environ 1,4 Go. Il apporte le correctif Android d’avril 2021 et One UI 3.1 Core – une version allégée de One UI – au smartphone.

Samsung Galaxy A41

Android 11 pour le Galaxy A41, d’autre part, apporte One UI 3.1 au smartphone. Il comprend également le correctif Android d’avril 2021 et la version sportive A415FXXU1CUD4. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement en Russie, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres pays.

Le Galaxy Tab A7 reçoit également One UI 3.1 avec la mise à jour Android 11, mais il est livré avec l’ancien correctif Android de mars 2021. La mise à jour porte le numéro de version T505XXU3BUD7 et est en cours de déploiement au Royaume-Uni et dans les pays européens pour la variante LTE portant le code de modèle SM-T505.

Android 11 pour ces trois appareils est en cours de déploiement sans fil, et si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant sur votre appareil. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

Source 1, 2, 3