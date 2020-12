Le dernier appareil Samsung à obtenir Android 11 est le Galaxy Z Flip 5G. C’est un mois plus tôt que ce que la feuille de route Android 11 de la marque suggérait à l’origine. Selon les rapports des utilisateurs, la nouvelle mise à jour est en ligne en Suisse avec le F707BXXU1CTL6 numéro de build. Il est rejoint par le correctif de sécurité de décembre.

Découvrez plus de détails sur la mise à jour One UI 3.0 dans notre couverture du début du mois. Les séries Galaxy S10, Galaxy Note10 et 4G Galaxy Z Flip sont les prochains à recevoir la mise à jour Android 11 + OneUI 3.0.

