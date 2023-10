Samsung joue un rôle clé dans la fourniture des premiers appels 4G via un RAN ouvert partagé chez Vodafone et Orange Pilot en Roumanie – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics, Vodafone et Orange, deux des plus grands opérateurs d’Europe, ont annoncé que les sociétés avaient réalisé les premiers appels 4G sur des réseaux commerciaux partagés dans les zones rurales de Roumanie sur la base d’Open RAN dans le cadre d’un projet pilote. En tirant parti du réseau d’accès radio virtualisé (vRAN) de Samsung, les deux opérateurs peuvent profiter de la plus grande flexibilité et de l’innovation apportées par l’écosystème Open RAN grâce aux solutions de réseau ouvertes et logicielles de Samsung.

« Samsung a placé la barre plus haut en ce qui concerne ce qui est possible avec vRAN et Open RAN, et nous sommes ravis de travailler avec Vodafone et Orange pour faire partie de la première initiative de partage Open RAN en Roumanie », a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive et responsable de Ventes et marketing mondiaux, activité réseaux chez Samsung Electronics. « Alors que nous continuons d’étendre notre présence à travers l’Europe, y compris les récents déploiements Open RAN à grande échelle au Royaume-Uni, nous continuons à repousser nos limites en matière d’innovation, renforçant ainsi les réseaux en Europe.

Suite au déploiement d’Open RAN par Vodafone UK et aux tests d’intégration réussis dans le laboratoire Open RAN d’Orange en France, Samsung a fourni son logiciel multi-RAT vRAN ainsi que des radios compatibles Open RAN pour cette initiative. Dans le cadre de leur projet pilote, les deux opérateurs ont déjà réussi des appels 4G sur leurs sites de partage Open RAN respectifs et introduiront prochainement la 2G, déjà testée avec succès en laboratoire, puis la 5G. Ce sera la première fois que la 2G sera entièrement intégrée dans un environnement commercial de partage Open RAN en Europe.

Plus tôt cette année, Vodafone et Orange annoncé leur intention de tester Open RAN avec partage RAN à travers l’Europe. En permettant le partage de composants réseau, le partage RAN contribue à réduire les coûts de matériel, la consommation d’énergie et le besoin de sites en double. Le partage du RAN contribuera à faire progresser l’adoption à grande échelle de l’Open RAN en Europe.

Cette étape représente les capacités d’Open RAN à moderniser les réseaux mobiles matériels existants, en apportant plus de durabilité et d’intelligence au RAN, ainsi que la capacité d’introduire plus rapidement et plus efficacement de nouveaux services.

Samsung a été le pionnier de la fourniture réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à une recherche et un développement continus, Samsung incite l’industrie à faire progresser les réseaux 5G grâce à son portefeuille de produits leader sur le marché, allant de vRAN 3.0, Open RAN, Core aux solutions de réseaux privés et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.