Samsung invite les consommateurs à explorer la personnalisation de niveau supérieur avec une expérience virtuelle immersive – Samsung Global Newsroom

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleraient les nouveaux appareils électroménagers dans la maison ou si vous aviez fait le bon choix de couleur après avoir effectué un achat ? Grâce à Bespoke Home Virtual de Samsung, les consommateurs ont eu la chance de vivre une expérience enrichissante en interagissant avec les derniers appareils Bespoke grâce à une visite réelle d’une maison modèle virtuelle lors du Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) de cette année.

Le Bespoke Home Virtual est une expérience d’électroménager 3D dans un espace de réalité virtuelle (VR) utilisant une technologie avancée de jumeau numérique. Il permet aux utilisateurs de se déplacer en interagissant avec eux pour avoir une idée de l’apparence des appareils sur mesure à l’intérieur de leur maison dans diverses configurations.

Bespoke Home Virtual, contrairement aux expériences VR intérieures similaires, permet aux utilisateurs d’explorer librement des lieux comme s’ils étaient dans un jeu vidéo avec un tout nouveau niveau de liberté. Alors que dans le passé, les espaces VR étaient limités à certaines sections rendues, le Bespoke Home Virtual utilise une nouvelle technologie qui ouvre tout l’espace afin que les utilisateurs puissent voir sous tous les angles sans limitations. Tout en explorant, les utilisateurs peuvent zoomer sur les points clés des produits pour comparer les appareils en détail grâce à une interaction directe. De plus, la technologie de rendu en temps réel utilisée présente des rendus de lumière réalistes qui imitent le comportement de la lumière du monde réel, donnant vie à la scène comme jamais auparavant.

Les participants au salon de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain 2023 ont pu se familiariser, grâce à un service de guide, avec Bespoke Home Virtual pour une expérience vraiment immersive. Modélisé pour refléter une maison américaine moyenne, l’environnement 3D offrait aux consommateurs un moyen simple et intuitif de découvrir des produits sur mesure et de créer différentes ambiances dans la maison avec des personnalisations. Tout au long de l’événement, toute l’expérience a également été partagée simultanément sur l’écran 4K 140 pouces de Samsung, The Wall, au stand Samsung.

Les utilisateurs ont d’abord pu choisir parmi trois styles d’intérieur distincts, notamment Modern, Transitional Light et Transitional Dark, puis étaient libres de se promener dans l’espace entièrement décoré. En parcourant trois conceptions intérieures, les utilisateurs ont pu mieux comprendre à quoi ressembleraient les appareils avec différentes textures telles que des dosserets en marbre, des sols en carrelage en bois ou en pierre et des murs clairs ou foncés.

Plus qu’une simple visite guidée, les participants ont été encouragés à se rapprocher et à découvrir une suite de produits sur mesure, comprenant des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des lave-linge et des sèche-linge, ainsi que des inductions et des fours. Les utilisateurs ont pu ouvrir les portes des unités pour découvrir des fonctionnalités telles que le distributeur d’eau intégré à l’intérieur du réfrigérateur ainsi que la lèchefrite dans le four tout en passant par des couleurs vibrantes et des finitions détaillées. Ensemble, les rendus intérieurs et extérieurs réalistes ont permis aux utilisateurs de profiter pleinement des fonctionnalités étonnantes qui rendent les produits Bespoke vraiment sur mesure.

Pour le KBIS de cette année, Samsung a permis aux utilisateurs de découvrir Bespoke de manière interactive à l’aide d’une technologie 3D immersive révolutionnaire, offrant aux consommateurs une toute nouvelle façon de se familiariser avec les derniers appareils électroménagers Samsung.

Pour plus d’informations sur Samsung Bespoke Home Virtual ainsi que sur la gamme complète Bespoke, veuillez visiter Samsung.com.