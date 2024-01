Samsung invite l’actrice Emma Myers à Séoul et crée une expérience inoubliable avec le Galaxy S24 Ultra – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le vlog de la tournée intitulé « Emma Myers à Séoul » – un film entièrement tourné sur le nouveau Galaxy S24 Ultra qui suit l’actrice Emma Myers, connue pour son rôle dans la série Netflix « Mercredi », et ses aventures à Séoul. Avec la plupart des scènes tournées par Emma elle-même, le film met en valeur les capacités uniques de la puissante caméra du Galaxy S24 Ultra et offre une vue intime et directe de la ville.





Tout au long de la vidéo, les spectateurs peuvent découvrir les différents aspects de Séoul, depuis les monuments emblématiques populaires parmi les touristes jusqu’aux joyaux locaux cachés de la ville. Lors de l’exploration de la ville, le nouveau Galaxy S24 Ultra s’est avéré le compagnon de voyage idéal pour Emma. Équipé d’une technologie d’IA avancée, le Galaxy S24 Ultra lui a permis d’exécuter une variété de fonctions utiles, notamment la confirmation de réservations par téléphone avec Live Translate, la découverte de points chauds parmi les locaux avec Circle to Search et la capture des moments forts d’un concert de K-pop avec Nightography Zoom. .

« De nos jours, les utilisateurs aiment capturer ce qu’ils vivent avec leur téléphone. Ils veulent le faire rapidement et facilement », a déclaré Hangyeol Lee, le réalisateur du film. « Pour cette raison, je pense que le Galaxy S24 Ultra est un excellent choix pour les utilisateurs. La prise de vue avec même les réglages de base a permis d’obtenir une exposition d’image fantastique et des tons de couleurs à couper le souffle.

Un moment marquant du film est celui où Emma rencontre TOMORROW X TOGETHER (TXT), son groupe de K-pop préféré, et participe à un défi de danse avec eux. En assistant au concert plus tard dans la vidéo, elle a été surprise par la fonction Nightography Zoom améliorée du Galaxy S24 Ultra. Même de loin et dans des conditions de faible luminosité, Emma a pu capturer TXT avec des détails éclatants pendant qu’ils se produisaient sur scène.

Depuis l’année dernière, Emma est membre de la Team Galaxy. Le nouveau film « Emma Myers à Séoul » rejoint la campagne Filmed #withGalaxy qui présente les puissantes capacités de la caméra Galaxy. S’appuyant sur l’héritage des précédents appareils Galaxy, le film montre comment le Galaxy S24 Ultra est l’outil créatif idéal pour filmer des moments du quotidien comme des occasions mémorables.

Le nouveau film « Emma Myers à Séoul » peut être visionné sur la chaîne YouTube officielle de Samsung. Pour en savoir plus sur la réalisation du film, visitez la page Instagram Samsung #withGalaxy pour voir les commentaires exclusifs en coulisses du réalisateur Hangyeol Lee.