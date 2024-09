Samsung interrompt le déploiement de One UI 6.1.1 pour le Galaxy S23 Ultra

Lundi, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 6.1.1 sur la famille Galaxy S23 en Europe, en Inde et sur d’autres marchés. Aujourd’hui, la société a suspendu le déploiement du Galaxy S23 Ultra. La raison en est un bug qui provoque des images fantômes dans les images capturées à des niveaux de zoom compris entre 16x et 19,9x. Ce problème n’affecte aucun autre téléphone, donc seul le déploiement du S23 Ultra a été interrompu.

L’entreprise travaille actuellement à résoudre le problème. Une fois cela fait, elle publiera à nouveau la mise à jour avec le problème corrigé. Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps cela prendra, mais on espère que cela ne prendra pas plus de quelques jours, une semaine au maximum.









Une solution de contournement jusqu’à ce que Samsung corrige le bug

Pendant que Samsung fait cela, si vous avez un S23 Ultra et qu’il présente le problème susmentionné, vous pouvez le contourner temporairement en accédant aux paramètres de l’application appareil photo, en appuyant sur Optimisation intelligente et en passant au paramètre de qualité moyenne, comme indiqué dans les captures d’écran ci-dessus.

Comme vous l’avez peut-être pensé, cela réduira légèrement la qualité de l’image, donc si vous n’utilisez jamais la plage de zoom 16x à 19,9x, il est recommandé de la laisser au maximum. Vous pouvez également utiliser l’application d’appareil photo Expert RAW de Samsung qui n’est pas affectée par le bug.

Source