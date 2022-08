Samsung Internet 19.0 Beta est maintenant disponible – Samsung Global Newsroom

La version bêta de Samsung Internet 19.0 est maintenant prête à être téléchargée sur le Google Play Store et le Samsung Galaxy Store.

Samsung Électronique a publié aujourd’hui la version bêta de Samsung Internet 19.0,1 qui fournit de nouvelles fonctionnalités puissantes pour aider à protéger les utilisateurs contre les menaces en ligne des trackers et rend l’expérience de navigation plus pratique que jamais. La version bêta est disponible en téléchargement sur Google Play Store et Samsung Galaxy Store.

“Les traqueurs deviennent de plus en plus sophistiqués pour éviter la détection et la collecte d’informations personnelles à l’insu ou sans le consentement de la personne suivie”, déclare Janghyun Yoon, vice-président exécutif et responsable de la plate-forme S/W chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Nous voulons que les utilisateurs aient l’expérience de navigation la plus sûre et la plus fluide possible. C’est pourquoi nous avons amélioré l’anti-pistage intelligent, pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée afin qu’ils puissent naviguer en toute tranquillité.

Navigation privée améliorée avec un anti-pistage intelligent et une détection améliorée du phishing

Samsung Internet 18.0 a apporté des améliorations à la fonctionnalité anti-pistage intelligente, aidant à empêcher les trackers intersites d’utiliser des techniques pour contourner le blocage des trackers. Cet anti-pistage intelligent empêchait les trackers d’utiliser des techniques de redirection avancées telles que la dissimulation de nom canonique (CNAME) ou le rebond différé pour collecter des données utilisateur.

Maintenant, cette dernière itération de Samsung Internet va encore plus loin dans la fonction alimentée par l’IA. L’anti-pistage intelligent amélioré vise à détecter les domaines en collusion avec les trackers classifiés et à appliquer immédiatement la protection.

La détection améliorée du phishing sosie est conçue pour avertir les utilisateurs lorsqu’ils ont involontairement navigué vers ce qu’ils pensaient être un site Web de confiance, mais qu’il s’agit d’un site frauduleux utilisant une URL similaire, afin qu’ils ne révèlent pas d’informations personnelles à des acteurs malveillants.

Vérifiez rapidement les paramètres de confidentialité importants en appuyant simplement sur un bouton

La version bêta de Samsung Internet 19.0 aide les utilisateurs à vérifier facilement leur protection contre le suivi grâce à la nouvelle fonctionnalité Informations sur la confidentialité. En appuyant simplement sur l’icône de verrouillage dans la barre d’adresse, les utilisateurs peuvent vérifier la sécurité de leur connexion au site Web, voir combien de trackers ont été bloqués, vérifier et supprimer les cookies et autoriser ou bloquer instantanément les autorisations pour l’emplacement, la caméra et le microphone..2

Les utilisateurs peuvent désormais également visualiser le fonctionnement de leurs paramètres de confidentialité grâce à un graphique indiquant le nombre d’annonces bloquées par jour au cours de la semaine écoulée.

Améliorations pour naviguer rapidement et simplement – même en mode secret

La navigation sur Internet de Samsung a été simplifiée dans la version 18.0, qui a introduit l’extraction de texte à partir d’images de pages Web et déployé la barre d’outils inférieure pour la première fois dans la série Galaxy Z Fold. Désormais, la version bêta de Samsung Internet 19.0 continue de rendre la navigation sur le Web plus intuitive.

Le menu des modules complémentaires est un excellent moyen pour les utilisateurs de personnaliser et d’améliorer leur expérience de navigation. Avec la version bêta de Samsung Internet 19.0, ces modules complémentaires fonctionnent désormais en mode secret, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de choisir entre la confidentialité et des expériences personnalisées. Les fonctionnalités peuvent être activées et désactivées facilement à partir du menu Add-ons, pour un meilleur contrôle.

Les utilisateurs de Samsung Internet peuvent désormais profiter d’une expérience de navigation plus connectée, avec la possibilité de synchroniser les signets des utilisateurs entre le navigateur PC Chrome et les navigateurs mobiles Samsung Internet à l’aide de l’extension Chrome de Samsung Internet.3 Les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs sites Web préférés sur leur PC à partir de signets enregistrés sur leur smartphone et vice versa.

Après la période de test bêta, Samsung Internet 19.0 devrait être lancé officiellement au 4e trimestre 2022. Si vous êtes déjà un utilisateur Internet de Samsung, vous recevrez une notification lorsque la nouvelle version sera disponible.

1 La disponibilité et le calendrier peuvent varier selon le marché et l’opérateur. Les utilisateurs du navigateur Internet Samsung recevront des notifications pour la mise à jour sur Google Play ou Galaxy Store.

2 La disponibilité peut varier selon les sites Web et les fonctions. Les boutons marche/arrêt seront affichés dans les informations de confidentialité pour l’emplacement, la caméra et le microphone uniquement pour les sites Web où les utilisateurs peuvent approuver ou refuser chaque autorisation. Certains sites Web peuvent ne demander que des autorisations sélectives, telles que l’autorisation de localisation, auquel cas seul le bouton marche/arrêt pour l’autorisation correspondante sera affiché.

3 L’extension Samsung Internet PC est disponible en téléchargement sur le Chrome Web Store.