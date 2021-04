La version bêta de Samsung Internet 14.0 est maintenant prête à être téléchargée

sur le Google Play Store ou le Galaxy Store

Samsung Electronics a publié aujourd’hui Samsung Internet 14.0 beta, qui offre des paramètres de confidentialité et de sécurité améliorés, une expérience de visionnage repensée sur les appareils pliables Galaxy et de nouvelles innovations en matière d’interface utilisateur.

«Samsung recherche constamment des moyens d’améliorer la sécurité de ses services et de protéger la confidentialité des utilisateurs», déclare Du Kim, vice-président et chef du groupe de recherche et développement Web, division des communications mobiles, Samsung Electronics. «Avec Samsung Internet 14.0 bêta, nous voulons que les utilisateurs profitent de la navigation l’esprit tranquille, sachant qu’ils auront un contrôle et une visibilité complets sur leurs données.

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité améliorées

La version bêta de Samsung Internet 14.0 vous permet de rester protégé pendant la navigation grâce à l’anti-suivi intelligent amélioré, qui détecte lorsqu’un site Web tente de vous suivre et les arrête automatiquement.

Samsung Internet 14.0 beta introduit également un nouveau panneau de contrôle de sécurité, conçu pour vous permettre de surveiller et de contrôler plus facilement vos paramètres de confidentialité et d’afficher des statistiques quotidiennes utiles, telles que le nombre de fenêtres contextuelles et de trackers bloqués. Cette fonctionnalité vous aidera à prendre des décisions éclairées concernant votre vie privée.

Expérience de visualisation repensée sur les appareils pliables Galaxy

Si vous utilisez un appareil pliable Galaxy, vous pourrez profiter du mode Flex,1 qui vous permet de regarder une vidéo sur la moitié supérieure de l’écran tandis que les commandes vidéo sont affichées sur la moitié inférieure pour une expérience de visionnement plus confortable.

Avec Samsung Internet 14.0, le mode Flex sera activé automatiquement lors de la lecture d’une vidéo en plein écran. Vous n’avez plus besoin de passer par l’assistant vidéo pour l’activer.

Élevez le multitâche vers de nouveaux sommets

Samsung Internet 14.0 beta permet à la fonction App Pair de lancer simultanément plusieurs navigateurs Internet Samsung,2 vous permettant d’afficher le contenu Web dans un format d’écran partagé. Cela signifie que vous pouvez regarder un tutoriel tout en lisant une recette ou comparer facilement les prix lors de vos achats en ligne.

Personnalisez votre expérience de navigation avec votre police préférée

Avec Samsung Internet 14.0 beta, vous pouvez personnaliser votre expérience de navigation en ligne en appliquant votre police préférée,3 ou une police que vous trouvez plus facile à lire. Entrez «Labs» dans le menu Paramètres Internet de Samsung pour que les polices des sites Web correspondent à celle que vous utilisez sur votre téléphone.

Les autres fonctionnalités utiles de Samsung Internet 14.0 bêta incluent:

« S Pen to text » sur la série Galaxy Tab S7: À l’aide de votre S Pen, vous pouvez désormais écrire directement dans les zones de texte, y compris les barres d’adresse, et votre écriture sera transformée en texte.4

Mode lecteur: Utilisez le mode Lecteur amélioré pour réorganiser automatiquement les pages riches en texte dans un format plus compréhensible et plus facile à lire.

Utilisez le mode Lecteur amélioré pour réorganiser automatiquement les pages riches en texte dans un format plus compréhensible et plus facile à lire. Extension de traduction: Propulsé par le moteur de traduction de Samsung Research, cette extension de navigateur prend en charge 18 langues,5 vous permettant de visualiser facilement les traductions lorsque vous naviguez sur le Web.

Après la période de test bêta, Samsung Internet 14.0 sera officiellement lancé en avril. Si vous êtes déjà un utilisateur Internet Samsung, vous recevrez une notification lorsque la nouvelle version sera disponible.

1 Le mode Flex fonctionnera de 75 à 115 degrés; une plus large gamme d’angles peut être accessible aux utilisateurs en fonction de l’environnement et du cas d’utilisation. Les modèles d’appareils pris en charge incluent le Galaxy Z Fold2, le Galaxy Z Fold2 5G, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G.

2 Jusqu’à trois navigateurs Internet Samsung lancés simultanément sont pris en charge avec One UI 2.5 ou supérieur.

3 Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils Galaxy exécutant Android 6.0 et supérieur.

4 Cette fonctionnalité est désormais disponible sur la série Galaxy Tab S7 avec One UI 3.1. Les utilisateurs peuvent activer la fonction « S Pen en texte » en accédant à Paramètres> Fonctions avancées> S Pen> S Pen en texte, ou dans Paramètres> Gestion générale> Paramètres du clavier Samsung> S Pen en texte. La fonction «S Pen to text» prend en charge toutes les langues prises en charge par le clavier Samsung.

5 Les langues prises en charge sont les suivantes: anglais, coréen, allemand, espagnol, français, italien, portugais, russe, chinois, arabe, japonais, néerlandais, polonais, tchèque, bulgare, hongrois, indonésien et turc.