Samsung installe Android 13 sur Galaxy M53, S10 Lite alors que le déploiement de Z Fold3 et Z Flip3 atteint les États-Unis

Cela semble être un gros lundi pour certains propriétaires de Samsung. La société installe maintenant le dernier logiciel One UI 5.0 basé sur Android 13 sur un certain nombre de téléphones Galaxy – le Galaxy M53, le Galaxy S10 Lite et les versions américaines du Galaxy Z Flip3 et Z Fold3.

Peut-être que le Galaxy S10 Lite est la plus grande surprise ici. Il a presque trois ans à ce stade et il obtient Android 13 assez tôt, alors bravo à Samsung. Cependant, la triste nouvelle est qu’il s’agit de la dernière mise à jour majeure pour le S10 Lite – une longévité toujours assez solide pour le milieu de gamme.

Il est intéressant de noter que les S10, S10+ et S10e devraient se contenter d’Android 12, puisqu’ils sont sortis presque un an avant le S10 Lite.

Le Galaxy M53 de milieu de gamme est également désormais sur la liste des appareils mis à jour et bien que la mise à jour arrive fin novembre, la mise à jour OTA apporte le correctif de sécurité d’octobre 2022.

Les deux, le Galaxy M53 et le Galaxy S10 Lite, auraient Android 13 en Europe.

Et quant à la mise à jour Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 One UI 5.0, elle est distribuée aux propriétaires américains comme la plupart des autres marchés l’ont reçue la semaine dernière. Il s’agit cependant de modèles de transporteur, et les versions déverrouillées devraient l’obtenir très bientôt.

