Samsung Insider révèle la puissante décision du Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra exposé au Galaxy Unpacked, le 17 janvier 2024, Londres, Royaume-Uni. EWAN SPENCE

Le prochain Galaxy S25 Ultra de Samsung sera le smartphone phare non seulement de la gamme Galaxy S, mais également de l’IA générative avancée de Samsung. Les derniers détails sur les spécifications suggèrent que la société sud-coréenne a trouvé un moyen d’améliorer la vitesse de traitement des routines d’IA.

Le commentateur réputé IceUniverse rapporte que le Galaxy S25 Ultra sera livré avec plus de mémoire que les combinés Galaxy S actuels.

Bien que leurs antécédents en matière de détails internes à Samsung soient solides, le simple fait que le « S25 Ultra aura certainement 16 Go de RAM » laisse plusieurs questions ; la principale sera de savoir si 16 Go de RAM seront universels sur toute la gamme Ultra. des modèles ? Galaxy S24 Ultra est disponible avec trois options de stockage (256 Go, 512 Go et 1 To), toutes avec 12 Go de RAM. Pendant ce temps, le Galaxy S24 et S24+ ont des modèles disponibles avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Le premier suggère que 16 Go seraient universels, mais le second montre que Samsung est heureux de proposer une large gamme de spécifications. Il est possible que les 16 Go de mémoire soient réservés au modèle 1 To.

Il existe un argument solide pour garantir que toutes les variantes disponibles du Galaxy S25 Ultra arborent 16 Go de RAM, qui proviennent des derniers modèles Pixel 9 Pro de Google. Près de 4 Go de RAM dans chacun de ces modèles sont réservés aux routines Google AI. Introduit parallèlement aux avancées de Google en matière d’IA générative, cela garantit un fonctionnement plus rapide puisqu’une partie de la mémoire est dédiée à l’IA.

Lorsque Samsung a lancé Galaxy AI en janvier 2024, plusieurs fonctionnalités faisaient écho à celles du premier logiciel d’IA générative de Google présent sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il y a fort à parier qu’une approche similaire sera adoptée cette année. Et si le logiciel arrive, pourquoi pas également l’exigence de RAM réservée ? L’expérience utilisateur correspondrait à la ligne de base actuelle du S24 Ultra de 12 Go, mais avec un bonus supplémentaire autour de la deuxième génération de Galaxy AI.

Samsung devrait lancer le Galaxy S25 Ultra aux côtés de la gamme complète S25 et d’une mise à jour du Galaxy AI à la mi-janvier 2025.

