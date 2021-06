Samsung innove avec la production en série du plus petit capteur d’image mobile de 0,64 m-pixel de l’industrie – Samsung Global Newsroom

Le capteur d’image le plus polyvalent de Samsung offre des options de 50 Mp pour les caméras avant et arrière

Les avancées technologiques combinées des pixels réduisent la taille de la puce tout en améliorant la sensibilité à la lumière et les capacités de détection de phase

Samsung Electronics, leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a présenté aujourd’hui le premier capteur d’image de 0,64 micromètre (μm) du secteur, le Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels (Mp). Équipé des dernières technologies de pixels telles que ISOCELL 2.0 amélioré, Smart-ISO et Double Super PDAF, le JN1 peut capturer des images plus vives sur le plus petit capteur mobile 50Mp de l’industrie.

« Les technologies de pixels avancées de Samsung ont une fois de plus repoussé les limites avec la plus grande précision pour développer un capteur d’image avec la plus petite taille de pixel de l’industrie, mais avec des performances puissantes. Le nouveau ISOCELL JN1 à 0,64 m sera en mesure d’équiper les smartphones les plus élégants de demain de photographies mobiles ultra-haute résolution », a déclaré Duckhyun Chang, vice-président exécutif de l’activité capteurs chez Samsung Electronics. « Alors que nous poursuivons notre engagement en faveur de l’innovation dans les technologies de pixels, nous continuerons à mettre sur le marché une large gamme d’offres de capteurs d’images mobiles. »

Nouvel ajout à la gamme de capteurs d’image haute résolution de Samsung, le JN1 utilise la technologie ISOCELL 2.0 avec des améliorations supplémentaires qui améliorent la sensibilité à la lumière d’environ 16%. Pour les environnements à faible luminosité, le capteur utilise la technologie de regroupement de quatre à un pixel de Samsung, Tetrapixel, qui fusionne quatre pixels adjacents de 0,64 μm en un grand pixel de 1,28 tom pour quadrupler la sensibilité à la lumière pour des photographies plus lumineuses de 12,5 Mp.

Avec des technologies aussi avancées, toutes intégrées dans un petit format optique 1/2,76 pouces, l’ISOCELL JN1 est le capteur d’image le plus polyvalent à ce jour de Samsung. Grâce à une étroite collaboration avec les partenaires de l’écosystème, le JN1 est compatible avec les produits 1/2,8 pouces existants, ce qui permet d’utiliser le capteur pour les caméras frontales, ultra-larges ou téléobjectif, en plus des options de caméra large standard. Cela signifie que les utilisateurs peuvent prendre des selfies très détaillés ou des photos de groupe dans une résolution incroyable de 50 Mp, ainsi que des vidéos haute résolution jusqu’à 4K et des taux de zoom élevés. Le capteur plus petit peut également réduire la hauteur du module de caméra d’environ 10 %, minimisant le renflement de la caméra pour des conceptions plus minces et plus rationalisées dans les smartphones de nouvelle génération.

Pour une plage dynamique améliorée, l’ISOCELL JN1 est livré avec Smart-ISO, une technologie qui modifie le gain de conversion en fonction du niveau d’éclairage de l’environnement. Smart-ISO utilise le mode ISO faible dans les paramètres lumineux pour conserver les détails dans les hautes lumières et le mode ISO élevé dans les environnements faiblement éclairés pour réduire le bruit de lecture et générer d’excellentes performances en faible luminosité. En utilisant Smart-ISO, le JN1 offre également un HDR inter-scène dans des réglages de lumière mixte pour des niveaux d’exposition optimaux dérivés de deux lectures distinctes, à partir des ISO bas et élevés, qui sont fusionnées pour créer une image finale.

Pour une mise au point automatique plus rapide, l’ISOCELL JN1 intègre le Double Super PD amélioré. La technologie Super PD précédente utilisait des microlentilles ovales spécialement conçues sur deux pixels adjacents disposés côte à côte pour détecter les phases. Le Double Super PD présente une densité de pixels (1/16) utilisée pour la détection de phase deux fois supérieure à celle du Super PD (1/32), permettant les mêmes performances de mise au point automatique même dans des environnements avec environ 60 % de niveaux d’éclairage en moins. Pour des vidéos fluides et claires, le capteur d’image prend en charge l’enregistrement vidéo en résolution 4K à 60 images par seconde (ips) ou en Full HD à 240ips.

Le Samsung ISOCELL JN1 est actuellement en production de masse.

* Note de l’éditeur : les performances réelles peuvent varier en fonction de l’appareil et de l’environnement utilisateur.

* Samsung a annoncé pour la première fois sa technologie ISOCELL en 2013, qui réduit la diaphonie des couleurs entre les pixels en plaçant une barrière physique, permettant aux pixels de petite taille d’obtenir une plus grande fidélité des couleurs. Sur la base de cette technologie, Samsung a introduit le premier capteur d’image de 1,0 um-pixel de l’industrie en 2015 et un capteur de 0,9 pixel en 2017. Samsung continue d’améliorer ses méthodes d’isolation des pixels avec les technologies ISOCELL Plus et ISOCELL 2.0.