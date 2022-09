Samsung informe les clients concernés d’une faille de sécurité en juillet

Vendredi, Samsung a envoyé une notification par e-mail à ses utilisateurs aux États-Unis (j’ai également reçu personnellement une notification). L’e-mail est arrivé de Samsung USA avec la ligne d’objet : “Un avis important concernant les informations client”.

La violation s’est produite en juillet 2022, selon l’e-mail. Samsung a déterminé le 4 août (près d’un mois plus tard) que les données étaient affectées, mais a attendu aussi longtemps pour en informer les clients. Peut-être que Samsung voulait s’assurer qu’il savait quel type de données était compromis avant d’avertir les utilisateurs. Samsung poursuit en clarifiant quel type de données aurait pu être affecté.

Nous avons pris des mesures pour sécuriser les systèmes concernés, avons engagé une entreprise externe de cybersécurité de premier plan et nous nous coordonnons avec les forces de l’ordre. Nous voulons assurer à nos clients que le problème n’a pas eu d’impact sur les numéros de sécurité sociale ou les numéros de cartes de crédit et de débit, mais dans certains cas, il peut avoir affecté des informations telles que le nom, les coordonnées et les informations démographiques, la date de naissance et les informations d’enregistrement du produit. Les informations concernées pour chaque client concerné peuvent varier.