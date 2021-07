Samsung India s’associe à National Geographic Traveler India pour la toute première expédition sous-marine avec la fonction de capture vidéo 8K du Galaxy S21 Ultra 5G

Récemment, Samsung, la marque de smartphones la plus fiable en Inde, s’est associée à National Geographic Traveler India pour présenter la fonction 8K Video Snap du Galaxy S21 Ultra 5G. 8K Video Snap vous permet d’extraire des images fixes haute résolution d’une vidéo cinématographique 8K, vous n’avez donc pas à choisir entre capturer l’un ou l’autre. En utilisant une capture vidéo 8K sur le Galaxy S21 Ultra 5G, National Geographic Explorer et la cinéaste animalière Malaika Vaz ont capturé des requins tigres majestueux et doux dans leur habitat naturel. Malaika a plongé au large de l’île paradisiaque de Fuvahmulah aux Maldives, également connue sous le nom de « Shark Island ».

Le voyage était la toute première expédition sous-marine de National Geographic Traveler India, capturée à l’aide de l’appareil photo de qualité professionnelle et des fonctionnalités phares du Galaxy S21 Ultra 5G. Une vidéo du voyage peut être visionnée sur les réseaux sociaux de Samsung India et de National Geographic India.

se

« Nous sommes ravis de dévoiler un autre épisode d’une aventure épique avec National Geographic Traveler India, tourné avec le Galaxy S21 Ultra 5G. Chez Samsung, nous croyons aux innovations qui permettent à nos consommateurs d’en faire plus. Doté d’un appareil photo unique en son genre avec un objectif 108MP de qualité professionnelle et un enregistrement vidéo 8K, le Galaxy S21 Ultra 5G change votre façon de filmer. Avec la première fonction d’instantané vidéo 8K du secteur, les passionnés de photographie ont désormais le pouvoir d’extraire des images fixes haute résolution à partir de chaque seconde d’une vidéo 8K. La splendide beauté marine de l’île aux requins des Maldives a été magnifiquement capturée par Malaika sur le Galaxy S21 Ultra 5G », a déclaré Aditya Babbar, directeur principal et chef du marketing mobile, Samsung Inde.

#UncoverTheEpic

En tant que membre de #UncoverTheEpic campagne, National Geographic Explorer et la cinéaste animalière Malaika Vaz ont découvert la beauté de Fuvahmulah, l’île la plus splendide des Maldives. La vidéo sous-marine, qui présente des scènes spectaculaires de la vie marine et du majestueux requin tigre, l’un des prédateurs les plus dangereux de Shark Island, a été tournée avec le Galaxy S21 Ultra 5G. Alors que les requins tigres se nourrissent de poissons, ils sont à la fois doux et curieux envers les humains.

En utilisant les incroyables capacités de l’appareil photo du smartphone phare de Samsung, Malaika Vaz a capturé la magnifique scène sous-marine en 8K et extrait des images haute résolution de la vidéo. La vidéo offre un aperçu de ce qu’il faut pour nager avec l’un des prédateurs les plus efficaces de l’océan.

« Pendant que je filmais sous l’eau aux Maldives, j’étais entouré de requins tigres, de tortues imbriquées, de bancs de poissons et de coraux, et j’ai pu capturer des séquences vidéo à très haute résolution de ces espèces presque sans effort. L’instantané vidéo 8K du Galaxy S21 Ultra 5G m’a permis de me concentrer sur le tournage de requins avec la certitude que je ne raterais jamais une occasion de prendre une superbe série d’images ! En tant qu’exploratrice et cinéaste National Geographic, je dirais que mon expérience de tournage avec le Galaxy S21 Ultra 5G a été plus que spéciale », a déclaré Malaika Vaz, exploratrice National Geographic et cinéaste animalière.

« Nous sommes ravis de travailler avec Samsung et National Geographic Traveler India sur ce concept unique. Après la couverture très réussie du magazine National Geographic, qui a été capturée par Prasenjeet Yadav avec la fonction 8K Video Snap, cette toute première prise de vue d’expédition sous-marine utilisant le Galaxy S21 Ultra 5G est absolument magnifique. L’idée est d’introduire un nouveau comportement dans l’esprit et les mains du consommateur, et de ne jamais se soucier de capturer l’alambic parfait. Maintenant, vous pouvez filmer des vidéos 8K et, lorsque le moment est terminé, prendre des photos 8K de haute qualité. Nous sommes ravis de voir cela croître », a déclaré Emmanuel Upputuru, directeur de la création, Cheil India.

Une expérience de caméra de premier ordre

Avec le système de caméra de qualité professionnelle le plus avancé, les utilisateurs du Galaxy S21 Ultra 5G peuvent capturer de superbes photos de qualité studio dans divers éclairages et paramètres. L’enregistrement 8K permet aux utilisateurs de capturer des vidéos d’une qualité époustouflante et de transformer leurs meilleurs moments en images fixes haute résolution avec 8K Video Snap.

La combinaison de la technologie anti-tremblement, du zoom optique 10x et de l’autofocus laser et double pixel permet à l’appareil photo de produire des résultats qui rivalisent avec ceux des reflex numériques haut de gamme. Le Galaxy S21 Ultra 5G est doté d’une caméra arrière quadruple dotée d’un capteur pro 108MP amélioré, à partir duquel les utilisateurs peuvent capturer des photos HDR 12 bits avec des données de couleur 64 fois plus riches et une plage dynamique plus de trois fois plus large. Pour la première fois sur un smartphone Galaxy, les utilisateurs peuvent filmer en 4K à 60 ips sur tous les objectifs, y compris les objectifs avant et arrière.