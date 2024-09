Samsung India commence à accepter les pré-réservations à l’aveugle pour la série Galaxy Tab S10

Samsung n’a pas encore officiellement fixé de date pour l’annonce de la série Galaxy Tab S10, mais une bannière a fait surface et clarifie certaines choses. La bannière provient de Samsung India et concerne le programme habituel de pré-réservation à l’aveugle de l’entreprise.

Pour faire court, déposez 1 000 ₹ pour pré-réserver une tablette avant l’annonce officielle et vous bénéficierez d’« avantages d’une valeur de 3 500 ₹ ». Normalement, l’acompte est entièrement remboursable si vous changez d’avis et décidez de ne pas acheter de tablette.

L’information la plus intéressante se trouve dans les petits caractères : il est indiqué que la période de pré-réservation commence le 17 septembre et se termine le 25 septembre. Cela signifie que l’annonce officielle aura lieu le 26 septembre. Le calendrier des premières expéditions et des ventes ouvertes n’est pas encore clair.

Il y a plus d’informations dans les petits caractères – un lien vers ce PDF avec les termes et conditions de la promotion. En gros, en échange de vos 1 000 ₹, vous obtenez un bon électronique de 3 500 ₹ qui ne peut être appliqué qu’à une sélection de produits – et si nous lisons correctement le PDF, il n’y a vraiment qu’une seule option. Plus précisément, il s’agit de ceci Adaptateur de voyage 45 W avec un seul port USB-C et le câble qui l’accompagne, qui coûte (vous l’avez deviné) ₹3 500. 45 W sera bien sûr le taux de charge maximal pour le duo Tab S10.

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressembleront les deux tablettes, il y a une semaine, il y a eu une fuite importante avec des spécifications et des images montrant la Samsung Galaxy Tab S10+ de 12,4 pouces et la Galaxy Tab S10 Ultra de 14,6 pouces.

Vous pouvez trouver la page de pré-réservation sur Samsung Inde.

