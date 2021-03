Samsung Inde a annoncé de nouvelles offres pour les modèles Samsung Galaxy Watch en Inde. La société de technologie sud-coréenne a étendu le programme Samsung Care Plus qui comprend un nouveau « plan de protection complet » pour les montres intelligentes Galaxy. Le Care Plus comprend deux packs personnalisés pour offrir «un large éventail de choix aux clients». Le premier plan personnalisé comprend une garantie prolongée qui couvre les pannes techniques et mécaniques pendant un an au-delà de la période de garantie. Le plan de protection complet couvre également les dommages accidentels et les dommages liquides (ADLD). Il comprend les dommages accidentels et liquides pendant un an. Les consommateurs peuvent bénéficier d’un plan de protection contre les dommages accidentels et liquides d’un an à partir de Rs 1 499. En outre, ils peuvent également opter pour une garantie prolongée d’un an à partir de Rs 999.

Parallèlement au programme Samsung Care Plus, les clients peuvent également bénéficier d’avantages allant jusqu’à 11000 Rs à l’achat de n’importe quel modèle de Samsung Galaxy Watch. Les clients qui achètent Samsung Galaxy Watch 3 et Samsung Galaxy Watch Active 2 peuvent obtenir des écouteurs Galaxy Buds Plus TWS à un prix excitant de Rs 1,990 (MRP Rs 8,990) avec un cashback supplémentaire allant jusqu’à Rs 4,000 avec certaines cartes de débit et de crédit fournies par les principales banques . Cependant, ces offres de vente sont valables jusqu’au 31 mars 2021. Les clients peuvent profiter de ces offres sur Samsung.com, les principaux magasins en ligne et au détail.

Les clients peuvent acheter la variante LTE de la Samsung Galaxy Watch 3 à 34 490 Rs, tandis que le modèle régulier est disponible à l’achat en Inde à 29 990 Rs. Les deux variantes sont dotées d’un cadran rond de 41 mm. La variante 45 mm de la Samsung Galaxy Watch 3 compatible LTE est disponible au prix de Rs 38 990. D’autre part, la Samsung Galaxy Watch Active 2 (non LTE) se vend à partir de Rs 24 090. Le prix de départ des variantes LTE en Inde est fixé à Rs 28,490.