Samsung illumine la Swiss Life Arena avec la plus grande installation intérieure de cubes LED d’Europe – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a récemment terminé l’installation d’une solution d’affichage améliorée dans la Swiss Life Arena, ce qui en fait l’arène de hockey sur glace la plus moderne de Suisse. La solution d’affichage modernise l’espace en fournissant du matériel et des logiciels remaniés ainsi qu’un support technique pour les ZSC Lions et comprend le plus grand cube LED d’intérieur d’Europe. Les mises à niveau ont été rendues possibles grâce à la technologie innovante de Samsung et ont permis à la Swiss Life Arena de répondre aux normes de la Ligue nationale de hockey (LNH), un niveau généralement atteint uniquement par les arènes nord-américaines.

En tant que partenaire officiel de technologie d’affichage de la Swiss Life Arena, Samsung a équipé l’arène d’une large gamme de produits de signalisation et de solutions techniques pour améliorer l’expérience client et améliorer l’efficacité opérationnelle.

“Nous sommes fiers de présenter la technologie d’affichage de Samsung après avoir travaillé avec notre partenaire de solution AV Bild+Ton et les ZSC Lions pour équiper ce qui est maintenant l’arène de hockey sur glace la plus moderne de Suisse, offrant une expérience de fan de classe mondiale”, a déclaré Daniel Périsset, responsable de CE IT Team, Display and Memory chez Samsung Electronics Suisse. “La qualité inégalée des solutions nous aidera à offrir les meilleures expériences dans l’industrie du divertissement sportif en évolution rapide.”

Des solutions d’affichage révolutionnaires pour épater les fans

Samsung a installé 669 mètres carrés de signalisation LED à l’intérieur de l’arène, totalisant plus de 18 millions de LED. Des joueurs sur les lignes de touche aux fans dans les tribunes, la technologie d’affichage dynamique de Samsung permet à tout le monde dans l’arène d’être immergé dans l’action grâce à une clarté brillante et à une présentation des couleurs cohérente. La technologie LED avancée offre une qualité d’image réaliste en optimisant les niveaux de luminosité tout en éliminant la brillance et les incohérences visuelles.

L’affichage central LED Cube — qui mesure 12(w)x12(d)x8(h) mètres — est l’élément principal de l’expérience des fans avec 416 m² de signalisation LED. Peu importe où les fans s’assoient dans les 12 000 sièges de l’arène, ils pourront profiter d’un affichage vidéo époustouflant. Conçu avec une qualité d’image supérieure et des couleurs éclatantes, le Cube captivera le public et créera l’ambiance en utilisant la lumière et le son ambiants. Au cours du processus de construction du cube massif, les équipes ont collaboré pour surmonter les défis consistant à maintenir le poids total aussi bas que possible et à gérer l’échelle même de l’installation.

“Vous avez besoin d’une raison pour que les fans reviennent au stade, et nous pouvons faire tellement de choses maintenant pour communiquer pendant le match avec les fans. Il n’y a pas que le Cube — ce sont les écrans ; c’est la signalisation », a déclaré Bruno Vollmer, directeur de l’exploitation des ZSC Lions. “Le soutien de Samsung a été incroyable et nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons fait.”

Pour créer une expérience fluide et dynamique pour les invités, les écrans Samsung incluent divers rubans — écrans LED longs et fins montés sur la face des balcons — et équipement audio. Grâce à la visibilité optimale et à la technologie à faible réflexion des rubans, les fans ne manqueront aucune action sur ou hors du terrain — même dans des conditions d’éclairage en constante évolution.

La gestion de contenu sur tous les affichages de signalisation est prise en charge par MagicINFO 9, la solution basée sur le cloud pour la signalisation la plus complète offrant un support technique 24h/24 et 7j/7. La gestion du contenu à l’écran est simplifiée grâce à la puissante solution MagicINFO 9 de Samsung, qui prend en charge la gestion du contenu, des appareils et des données sur tous les écrans de toute l’arène. MagicINFO 9 permet également aux utilisateurs de gérer le contenu à distance et en toute sécurité, ce qui signifie que des mises à jour peuvent être effectuées rapidement pour refléter les détails du match, la publicité ou les informations client importantes.

Une expérience connectée dans toute l’arène

En proposant une solution d’affichage complète, Samsung a contribué à améliorer chaque instant de l’expérience du public dans l’arène, en accompagnant les visiteurs depuis leur arrivée jusqu’à leur départ. Avec un Players Club amélioré et une expérience client connectée du hall au Business Club, au Sports Club et à la salle de presse, les fans peuvent explorer l’arène tout en restant informés des dernières mises à jour du jeu.

Pour s’assurer que la technologie était intégrée dans chaque coin de l’arène, Samsung a installé 240 écrans stratégiquement situés dans le stade. La qualité d’image cristalline des solutions de signalisation intelligente de Samsung, y compris la signalisation de la série Q, est exposée dans le bar des sports et autour du hall. Plus précisément, la résolution 4K ultra-haute définition de la série QMR maintient le public engagé dans l’action tout en dégustant des plats et des boissons dans le bar des sports. Dans l’auditorium, les invités seront hypnotisés par The Wall (IWA), un écran massif et impressionnant offrant un affichage visuel saisissant. De plus, les moniteurs Samsung B2B ont été sélectionnés pour les bureaux des ZSC Lions en raison de leur qualité d’image haute résolution et de leurs fonctionnalités de productivité.

Adrian Wangeler, PDG de Bild+Ton, a déclaré : « Samsung répond toujours rapidement et facilement. Travailler directement avec le constructeur a l’avantage de pouvoir s’appuyer sur les spécialistes et les développeurs.

En tant que leader de l’industrie sur le marché mondial de la signalisation au cours des 13 dernières années consécutives,1 Samsung se démarque dans les industries du divertissement sportif. Après les jalons de l’affichage visuel de Samsung équipant le Citi Field et le SoFi Stadium, les fans peuvent s’attendre à une expérience extraordinaire à la Swiss Life Arena — propulsé par les dernières innovations de Samsung.

Regardez la vidéo complète sur les installations innovantes de Samsung à la Swiss Life Arena ici :



Samsung est le partenaire officiel de la technologie d’affichage de Swiss Life Arena, une arène de hockey sur glace basée en Suisse et domicile des ZSC Lions.

1 Samsung a été la marque d’affichage numérique la plus vendue pendant 13 années consécutives par Omdia. (Remarque : les téléviseurs grand public, ainsi que les téléviseurs commerciaux légers et d’accueil utilisés pour la signalisation sont exclus.)