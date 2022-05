Samsung illumine Bangkok Landmark avec les 200 millions de pixels du mur – Samsung Global Newsroom

Le mur transforme le pavillon de la forêt en théâtre à 360 degrés qui permet au public de profiter d’une expérience visuelle unique en son genre

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec The Forestias by MQDC, le plus grand projet de développement immobilier de Thaïlande, combinant forêt, résidences et zones commerciales.

Grâce à ce partenariat, Samsung fournira sa technologie d’affichage de pointe, The Wall, au Forest Pavilion situé au cœur du projet à Bangkok pour présenter l’expérience cinématographique la plus immersive. The Wall est la première technologie MicroLED modulaire au monde qui offre une définition incroyable, sans restrictions de taille, de résolution ou de forme. Cette innovation permet un théâtre à 360 degrés dans le pavillon de la forêt qui permet au public de vivre une expérience visuelle unique en son genre.

L’écran MicroLED haute définition du mur mesure 38,707 mx 3,628 m (126,99 pi x 11,90 pi) pour une surface totale de 140,43 m² (1 511,18 pi²). L’écran vidéo est composé de 384 armoires disposées en ligne pour produire une seule image continue à 360 degrés composée de 4 côtés, avec une résolution de 46 080 x 4 320 pixels (soit environ 200 millions de pixels).1

“Il s’agit de l’une des collaborations les plus passionnantes et de classe mondiale entre les leaders de la nouveauté et de la vie durable. Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées pour le partenariat solide entre Samsung Electronics et le plus grand projet de développement immobilier de Thaïlande – The Forestias by MQDC », a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics.

Keerin Chutumstid, président de The Forestias by MQDC, a déclaré que le partenariat solide avec le leader technologique mondial Samsung Electronics sécurise son engagement à réaliser sa vision. Le Forestias by MQDC vise à développer les meilleurs projets de logements durables et innovants sous ‘sustainnovation’ pour le bien-être de tous.

« Le Forestias est un district forestier durable et innovant selon le principe fondateur du MQDC « Pour le bien-être de tous » au profit de toute vie sur Terre. Notre « Chambre des secrets » est un théâtre d’animation à 360° de classe mondiale créé par notre partenaire principal T&B Media Global Co., pour que nos visiteurs découvrent la première communauté thaïlandaise conçue pour la santé et le bonheur de la nature, des animaux et des humains. The Wall de Samsung, une technologie modulaire MicroLED de pointe, permet à The Forestias by MQDC d’immerger les visiteurs dans une expérience aussi proche que possible de la réalité », a déclaré Chutumstid.

La « Chambre des secrets » est le point culminant à l’intérieur du pavillon de la forêt qui offre une expérience enveloppante incroyable entourant le spectateur avec des images vives dans des couleurs vibrantes mais naturelles, renforcées par l’innovation de pointe de la qualité d’image de pointe de The Wall. moteur qui offre des images fidèles à la réalité.

The Wall de Samsung est la seule innovation dans le théâtre animé à 360° qui aide à transmettre une expérience immersive fascinante montrant The Forest Pavilion, qui fonctionne actuellement comme galerie de vente et sera bientôt transformé en centre d’apprentissage partagé pour ses résidents.

À propos des Forestias

Le Forestias est le « Quartier communautaire enchanté dans la forêt », le premier projet au monde où la nature, les animaux et les gens cohabitent dans un environnement sain et de qualité. Le district de 398 rai à Bangna-Trad KM7 répond aux défis sociaux et environnementaux mondiaux avec des services publics respectueux de l’environnement et de vastes espaces verts et forestiers. Les installations comprennent des projets résidentiels, un quartier d’affaires, un hôtel-boutique 6 étoiles, un centre communautaire et familial, des cinémas, des boutiques, des restaurants, des bureaux, un centre médical et de santé, un centre d’innovation, un espace communautaire, un musée et un centre d’apprentissage , et un vaste écosystème forestier. Pour plus d’informations, visitez www.theforestias.com.

1 Le nombre exact de pixels est de 199 065 560.