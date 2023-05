Samsung gifle 200 $ de réduction sur le Galaxy S23 avec n’importe quel échange pour la fête des mères

La fête des mères est dans quelques jours et les offres Samsung sont là pour faire de vous le plus grand enfant de tous les temps. Un Galaxy S23 ou Galaxy S23 + serait un cadeau assez sauvage, que Samsung a rendu plus accessible en vous offrant 200 $ de réduction si vous échangez à peu près n’importe quoi dans n’importe quelle condition. Si vous avez un vieux téléphone « Galaxy » assis dans un tiroir, retirez cette légende et économisez de l’argent.

Samsung ne fait cet accord que pour des durées limitées et en fait maintenant partie. La promotion fait partie de leur programme d’échange, mais au lieu que les valeurs des téléphones plus anciens et bas de gamme diminuent jusqu’à 25 $ environ, ils vous disent que le prix le plus bas qu’ils offriront est de 200 $. Et vous obtenez cela sous forme de crédit instantané aujourd’hui.

J’ai jeté un coup d’œil à la liste Samsung des téléphones échangeables qui vous rapporteront 200 $ et c’est vraiment n’importe quel téléphone Galaxy dans n’importe quelle condition. Regardez cette image pour voir que non seulement un Galaxy S7 Edge ou un Galaxy A11 vous rapportera 200 $ de réduction, mais qu’il existe une option pour « N’importe quel smartphone Galaxy, n’importe quelle condition ». Fou, non? Pour vérifier toutes les valeurs et confirmer que je ne suis pas fou, cliquez sur ce lien.

Avec cette remise de 200 $, un Galaxy S23 tombe à 599 $ et le Galaxy S23+ tombe à 799 $. Cela les place sur le territoire du Pixel 7. Cela rend également deux de mes téléphones préférés de l’année incroyablement abordables. Pour ceux qui ne le savent pas, le Galaxy S23 a été impossible à poser en raison de sa construction haut de gamme, de son écran et de ses performances impressionnants et de sa durée de vie de batterie insensée. C’est peut-être déjà le téléphone de l’année pour moi.

Bien sûr, si vous avez d’autres téléphones, vous pourriez économiser davantage. Samsung vous donnera 550 $ pour un Galaxy Fold 4, 440 $ pour un Galaxy S22 Ultra ou 310 $ pour un Galaxy S21 Ultra. Ce ne sont certainement pas les meilleures valeurs d’échange que nous ayons vues, donc cet accord est vraiment d’environ 200 $ pour échanger quoi que ce soit.

Besoin d’un rappel sur le Galaxy S23+ ? Voici mon avis. Le téléphone est ridiculement bon au cas où vous ne voudriez pas lire les 2 400 mots.

Achetez les offres Galaxy S23, S23+ pour la fête des mères