Samsung Galaxy Z Fold5 pour examen

On pourrait penser que l’écran flexible est la partie la plus difficile de la fabrication d’un téléphone pliable, mais les panneaux OLED sont construits sur des substrats en plastique flexibles depuis des années maintenant. La partie la plus difficile est la charnière – il a fallu cinq générations à Samsung pour bien faire les choses.

La nouvelle charnière Flex Hinge permet au Galaxy Z Fold5 de se fermer à plat – l’écart entre les deux moitiés était parmi les choses qui ont causé le plus de plaintes sur les générations Z précédentes. Esthétiquement, il est plus beau car il rend le téléphone symétrique, mais il présente également des avantages pratiques.

L’écart ajouté à l’épaisseur fermée, poussant le Z Fold4 jusqu’à 15,8 mm. Sans espace et avec des moitiés plus fines (6,1 mm, contre 6,3 mm), le Z Fold5 se ferme désormais à 13,4 mm. Toujours épais, mais se rapprochant du territoire normal. Le nouveau modèle a également réduit de 10 g le poids, de sorte que le nouveau Fold fait pencher la balance à 253 g. Ce n’est pas évident sans une comparaison côte à côte, mais c’est quelque chose que vous apprécierez avec une utilisation prolongée (à titre de comparaison, un S23 Ultra pèse 234 g).









La suppression de l’espace et l’amincissement des moitiés ont rendu le Z Fold5 plus fin

Samsung a renforcé la protection de l’écran de couverture et du panneau arrière avec le nouveau Victus 2 de Corning (à partir de Victus+). Il n’y a pas de résistance à la poussière, cependant. TM Roh dit qu’il s’agit d’un problème difficile à résoudre et que l’entreprise y travaille toujours. Comme auparavant, le téléphone est classé IPX8 pour la submersion et les tests automatisés couvrent également IPX4 (pulvérisation du téléphone avec des buses).

Il n’y a pas de silo intégré pour le S Pen, mais Samsung a présenté un nouveau design de boîtier plus compact que le Standing Cover with Pen de l’année dernière. Le nouveau S Pen est beaucoup plus fin, donc il n’ajoute pas beaucoup de volume. Il s’enclenche dans une fente surélevée et peut être récupéré facilement en tirant sur le curseur qui le fait sortir. Une autre amélioration est que le nouveau S Pen est disponible dans des couleurs vives, rajoutant un peu de plaisir qui nous manquait depuis la Note9.

La couverture et les écrans internes sont les mêmes que l’année dernière – 6,2 « 23,1: 9 et 7,6 » 10,8: 9 – sauf que Samsung a réussi à augmenter la luminosité maximale à 1 750 nits (contre 1 300 nits) et le mode haute luminosité vise désormais à 1 200 nits (au lieu de 1 000 nits). Cela les rend plus faciles à utiliser les jours ensoleillés. Comme auparavant, l’écran interne peut faire varier son taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz, l’écran de couverture est limité à la plage 48-120 Hz.









Écran de couverture de 6,2 pouces et écran interne de 7,6 pouces

Comme nous l’avons noté précédemment, le Galaxy Z Fold5 est davantage une mise à niveau itérative par rapport à son prédécesseur. La charnière est une amélioration majeure, mais le 2022 Fold avait déjà un écran de couverture capable, donc pas grand chose à améliorer sur ce front (contrairement au Z Flip4, qui commençait à se sentir en retard).

Le chipset est la seule autre mise à niveau majeure sur le modèle 2023 avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, la même puce que nous avons vue sur la série Galaxy S23. La nouvelle puce marque une amélioration majeure des performances mono et multicœur par rapport au Z Fold4 (qui avait le 8+ Gen 1), les graphiques voient également une solide augmentation des performances. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les repères du Z Fold5.

Le système de caméra est le même que l’année dernière – un capteur principal de 50 MP (avec des pixels de 1,0 µm et un objectif f/1,8 avec OIS), un téléobjectif de 10 MP (3x) et un ultra large de 12 MP (123°). Il y a la caméra selfie 10MP sur l’écran de couverture et la caméra sous écran 4MP à l’intérieur. Bien sûr, la puissance de traitement supplémentaire disponible avec le nouveau Snapdragon pourrait produire de meilleurs résultats, mais cela devra attendre la révision complète. Au cas où vous les auriez manqués, voici quelques exemples d’appareils photo de l’appareil photo Z Fold5 de Séoul.









Même caméra arrière 50+10+12MP • Caméra sous écran 4MP

La batterie du téléphone n’a pas changé non plus, c’est la même cellule d’alimentation de 4 400 mAh que l’année dernière. La puce 8 Gen 2 a été spécifiquement optimisée pour la fonderie TSMC et les nouveaux cœurs sont modifiés pour une efficacité énergétique, de sorte que nous pourrions encore voir une endurance plus élevée.

Comme vous pouvez probablement le constater, certaines questions ne peuvent être résolues que par les tests détaillés que nous effectuons pour nos examens, nous allons donc le faire.