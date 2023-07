Samsung Galaxy Z Fold5 peut ne pas arriver avec un indice IP58 après tout

Avec le lancement du Galaxy Z Fold5 et du Z Flip5 prévu plus tard ce mois-ci, nous pouvons maintenant nous attendre à des fuites et des clarifications de dernière minute. Selon un pronostiqueur de longue date Univers de glace qui détient un solide bilan en termes de fuites Samsung, Galaxy Z Fold5 sera pas lancement avec un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP58.

Le dernier tweet d’Ice Universe fait suite à un rapport récent qui suggérait que les Z Fold5 et Z Flip5 seraient lancés avec un indice IP58, ce qui serait une première pour les téléphones pliables. Les prochains pliables de Samsung conserveront probablement la cote IPX8 pour la résistance à l’eau trouvée sur leurs prédécesseurs.

En plus de démentir les rumeurs d’indice IP58, le pronostiqueur suggère que le pli sur le panneau intérieur du Z Fold5 sera le même que sur le Z Fold4 affirmant que le pli semble « impossible à distinguer » entre les deux appareils.

Source (tweeter)