Samsung a présenté les Galaxy Z Fold5 et Flip5 la semaine dernière et a promis de les lancer dans deux semaines. Cependant, les deux pliables sont déjà en vente en Russie, un pays où le fabricant a promis de suspendre les livraisons en réponse à l’invasion non provoquée de l’Ukraine en février 2022.

Le Fold5 est proposé par le transporteur local mts pour 189 990 RUB, ce qui équivaut à 2 062 $, tandis que le Flip5 commence à partir de 110 000 RUB, ce qui correspond à près de 1 200 $, selon le taux de change actuel. Les deux téléphones sont fournis avec des appareils portables haut de gamme et proposés à l’ancienne avec livraison le lendemain ou retrait en magasin le jour même.

Samsung Galaxy Z Fold5

Au cours du week-end, TASS a annoncé que la vente des téléphones Z dans le pays affichant Z avait commencé, deux semaines avant le calendrier mondial. Le Galaxy Z Fold5 est proposé par mts dans un bundle avec une Galaxy Watch5 Pro gratuite (le produit phare de l’année dernière).

Le prix que nous avons mentionné ci-dessus est pour la version 256 Go, le 512 Go est de 199 990 RUB (2 170 $), tandis que l’option 1 To est de 219 990 RUB (2 390 $) – ils sont entre 10 % et 15 % plus chers que les versions américaines.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est proposé avec 256 Go de stockage ou 512 Go de stockage – ce pliable est environ 20 % plus cher qu’aux États-Unis. L’opérateur local regroupe ce pliable avec Galaxy Buds2 Pro.



Samsung Galaxy Z Flip5

Les précommandes pour tous les nouveaux appareils sont en hausse dans d’autres grands magasins en ligne tels que M.Video, Eldorado, Megafon et même le magasin agréé de Samsung 1galaxy.ru. L’agence TASS a rappelé que ce n’est pas la première fois que Samsung propose ses produits phares en Russie avant le calendrier mondial – la série Galaxy S23 est arrivée dans le pays 11 jours plus tôt.

Merci pour le tuyau anonyme !

